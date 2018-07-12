Erkenci Kuş 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Erkenci Kuş son bölüm izle

Star TV’nin yeni dizilerinden Erkenci Kuş 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni fragmanda Sanem ve Can bir fotoğraf çekiminde biraraya geliyor. Romantik ve eğlenceli bir havanın estiği çekimler güzel anlara sahne oluyor. İşte yeni bölüme dair gelişmeler ve Erkenci Kuş son bölüm izleme linki…
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Sanem, kendini hiç beklemediği bir görevde buluyor…
Canların evindeki partide havuza düşen Sanem, kıyafetlerini kurutucudan alıp giyene kadar akla karayı seçer. Ünlü manken Arzu Taş, büyük bir markanın yüzü olmuştur. Onunla çalışan ajans, kallavi bir müşteriye de kavuşacaktır. Arzu, Fikr-i Harika ile çalışmayı tercih eder ama Aylin'in tehditini elbette hesaba katmamıştır. Sanem, kendini hiç beklemediği bir görevin içinde bulur. Can’la yalnız kalan Sanem, kendini bile şaşırtacak şeyler yaşayacaktır.
Can Divit @canyaman1989 @cagribayrak1980 @GoldYapim @startv @FARKTRGT @AhsenTuzun pic.twitter.com/qEK83OoiMj
— Erkenci Kuş (@erkencikusdizi) 11 Temmuz 2018
ERKENCİ KUŞ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI