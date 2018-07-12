Erkenci Kuş 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Erkenci Kuş son bölüm izle

Erkenci Kuş 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dizi takipçileri tarafından kısa zamanda sevilen romantik komedi türündeki Erkenci Kuş'un başrollerinde güzel oyuncu Demet Özdemir ile yakışıklı oyuncu Can Yaman var. Erkenci Kuş'un son bölümünde; Sanem, kendini hiç beklemediği bir görevde buluyordu. Yeni bölümde Can ve Sanem bir fotoğraf çekimi için buluşuyorlar. Çekim keyifli anlara neden oluyor. İşte yeni bölüm hakkında merak edilenler ve son bölüm izleme linki...

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Star TV’nin yeni dizilerinden Erkenci Kuş 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni fragmanda Sanem ve Can bir fotoğraf çekiminde biraraya geliyor. Romantik ve eğlenceli bir havanın estiği çekimler güzel anlara sahne oluyor. İşte yeni bölüme dair gelişmeler ve Erkenci Kuş son bölüm izleme linki…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sanem, kendini hiç beklemediği bir görevde buluyor…

Canların evindeki partide havuza düşen Sanem, kıyafetlerini kurutucudan alıp giyene kadar akla karayı seçer. Ünlü manken Arzu Taş, büyük bir markanın yüzü olmuştur. Onunla çalışan ajans, kallavi bir müşteriye de kavuşacaktır. Arzu, Fikr-i Harika ile çalışmayı tercih eder ama Aylin'in tehditini elbette hesaba katmamıştır. Sanem, kendini hiç beklemediği bir görevin içinde bulur. Can’la yalnız kalan Sanem, kendini bile şaşırtacak şeyler yaşayacaktır.



ERKENCİ KUŞ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI