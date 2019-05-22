‘Hiçbir yere gidemezsin!’ Erkenci Kuş 43. yeni bölüm 2. fragman… (Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı izle)

Erkenci Kuş 43. yeni bölüm 2. fragman bugün ekrana geldi. Yayınlanan yeni fragmanda; Can Yiğit'ten kurtulmayı başardığını zannederken Sanem hiç beklemediği bir tepki veriyor. Ayrıca Yiğit'in Sanem'den vazgeçmeye de niyeti yok. Can'ın babası yine Sanem ile Can'ı yanyana getiren bir sebep buluyor. Sanem'e baksın diye bıraktığı bebek ikisini yakınlaşmasına sebep oluyor. Ve Sanem bu sefer Can'ın karşısına dikilip 'Gidemezsin' diyor.İşte Erkenci Kuş 43. yeni bölüm fragmanlar...

ERKENCİ KUŞ 43. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN



ERKENCİ KUŞ 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 42. BÖLÜM İZLEME LİNKİ…

Can, Yiğit’i tuzağa düşürmek için boşl bir hard diskin içinde kulübede Sanem’i,n kitabının yakıldığı gecenin görüntüleri olduğunu söylüyor. Aslında hard disk boş. Emre ile anlaşıp hard diski Yiğit’in de duyduğu bir anda kulübeye götürmesini söylüyor. Can, külübenin kapısını Yiğit’in açamayacağı şekilde sıkı sıkıya kapatıyor. Ve Sanem ile fotoğraf çekimine devam etmeye çalışıyor. Ama Sanem ile işler hiç yolunda değil. Sanem, Can geldiğinden beri tek kelime yazamadığını söylüyor. Can içi paramparça şekilde, Sanem’e kötü geldiğini düşünüyor. Bu sırada Yiğit’i kontrol etmeyi de ihmal etmiyor. Emre ile beraber uzaktan Yiğiti izliyorlar. Yiğit kulübeye girmeye çalışıyor ama başarılı olamıyor.

Emre’ye gelen telefon ile oradan ayrılıyorlar. Can, Yiğit’e hesap sormak istese de Emre ona engel oluyor ve haklıyken haksız duruma düşmesini istemiyor. Hüma’nın yanına giden kardeşler, kulübenin yandığı haberini alınca tekrar koşarak oraya geliyorlar. Kulübe alevler içinde ve Yiğit de uzaktan olanları izliyor. Can hiç düşünmeden kendini ateşlerin içine atıyor. Tam o sırada oraya gelen Sanem, sevdiği adamın alevlere daldığını görünce arkasından gitmek istiyor. Ama arkadaşları buna izin vermiyor. Sanem, Can için çok korkuyor. Can alevlerin içinden çıkmayı başarıyor. Hem de elinde Sanem’in bandanası ile. Sanem’i yumuşatan bu harekete aralarındaki aşkı da alevlendiriyor. Ayrıca tüm eşyalarının yandığını duyan Can, onun için gerekli olanı aldığını söylüyor.

AŞK FEDAKARLIKTIR

Sanem ve Can’ın birbirleri olmadan geçirdikleri konuşmaları gerekiyor. Ama aralarında büyük bir sessizlik var. Ancak Caner’in kayboluşu iki aşığı bir yolculuğa çıkarıyor. Bu kaçtıkları duyguların yeniden uyanması için de iyi bir fırsat oluyor. Can, Sanem’e ondan uzak durabileceğini ama asla kitabını yakanın kendisi olmadığını söylüyor. Bu sırada Emre de Leyla için büyük bir fedakarlık yaparak bakkalda çalışmaya başlıyor. Üzüntüsünü Leyla’ya belli etmeyen Emre karısı için her türlü zorluğu göğüslenmeye hazır.

YİĞİT İÇİN SONA GELİNDİ

Ve Can sonunda Yiğit’in canına okumaya kararlı. Can kitabı da kulübeyi de yakanın Yiğit olduğunu biliyor. Ve onu yemlemek için elinde kozu da var. Boş hard dist bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Can, Yiğit’e ‘kitabı yaktığını Sanem’e sen mi söylersin ben mi söyleyeyim’ diyor. Yiğit çıkardığı yangına rağmen foyasının ortaya çıkması ile şk oluyor.