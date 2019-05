Erkenci Kuş 43. yeni bölüm fragmanı yayında! Ortalığı karıştıran evlilik teklifi!

Erkenci Kuş 43. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Yayınlanan yeni fragmanda; Sanem yine Can'ın peşinde ve bu sefer Can'a yakalanıyor. Can, Sanem'e evlilik teklifi ediyor dedikodusu mahalleyi sarsıyor. Hüma, Yiğit'e 'ben bitersem sen de bitersin' diyor. Sanem ile Can bir çatışmanın sonunda yine yakınlaşıyor. İşte Erkenci Kuş 43. yeni bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 42. BÖLÜM İZLEME LİNKİ…

Can, Yiğit’i tuzağa düşürmek için boş bir hard diskin içinde kulübede Sanem’in kitabının yakıldığı gecenin görüntüleri olduğunu söylüyor. Aslında hard disk boş. Emre ile anlaşıp hard diski Yiğit’in de duyduğu bir anda kulübeye götürmesini söylüyor. Can, külübenin kapısını Yiğit’in açamayacağı şekilde sıkı sıkıya kapatıyor. Ve Sanem ile fotoğraf çekimine devam etmeye çalışıyor. Ama Sanem ile işler hiç yolunda değil. Sanem, Can geldiğinden beri tek kelime yazamadığını söylüyor. Can içi paramparça şekilde, Sanem’e kötü geldiğini düşünüyor. Bu sırada Yiğit’i kontrol etmeyi de ihmal etmiyor. Emre ile beraber uzaktan Yiğit’i izliyorlar. Yiğit kulübeye girmeye çalışıyor ama başarılı olamıyor. Emre’ye gelen telefon ile oradan ayrılıyorlar. Can, Yiğit’e hesap sormak istese de Emre ona engel oluyor ve haklıyken haksız duruma düşmesini istemiyor. Hüma’nın yanına giden kardeşler, kulübenin yandığı haberini alınca tekrar koşarak oraya geliyorlar. Kulübe alevler içinde ve Yiğit de uzaktan olanları izliyor. Can hiç düşünmeden kendini ateşlerin içine atıyor. Tam o sırada oraya gelen Sanem, sevdiği adamın alevlere daldığını görünce arkasından gitmek istiyor. Ama arkadaşları buna izin vermiyor. Sanem, Can için çok korkuyor. Can alevlerin içinden çıkmayı başarıyor. Hem de elinde Sanem’in bandanası ile. Sanem’i yumuşatan bu harekete aralarındaki aşkı da alevlendiriyor. Ayrıca tüm eşyalarının yandığını duyan Can, onun için gerekli olanı aldığını söylüyor.

AŞK FEDAKARLIKTIR

Sanem ve Can’ın birbirleri olmadan geçirdikleri konuşmaları gerekiyor. Ama aralarında büyük bir sessizlik var. Ancak Caner’in kayboluşu iki aşığı bir yolculuğa çıkarıyor. Bu kaçtıkları duyguların yeniden uyanması için de iyi bir fırsat oluyor. Can, Sanem’e ondan uzak durabileceğini ama asla kitabını yakanın kendisi olmadığını söylüyor. Bu sırada Emre de Leyla için büyük bir fedakarlık yaparak bakkalda çalışmaya başlıyor. Üzüntüsünü Leyla’ya belli etmeyen Emre karısı için her türlü zorluğu göğüslenmeye hazır.

YİĞİT İÇİN SONA GELİNDİ

Ve Can sonunda Yiğit’in canına okumaya kararlı. Can kitabı da kulübeyi de yakanın Yiğit olduğunu biliyor. Ve onu yemlemek için elinde kozu da var. Boş hard disk bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Can, Yiğit’e ‘kitabı yaktığını Sanem’e sen mi söylersin ben mi söyleyeyim’ diyor. Yiğit çıkardığı yangına rağmen foyasının ortaya çıkması ile şok oluyor.