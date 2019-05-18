Erkenci Kuş 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Can vazgeçmiyor! (Erkenci Kuş 42. Son bölüm izle)

Erkenci Kuş 42. Son bölümü yayınlandı. Erkenci Kuş dizisi son bölümde; Can kendini alevlerin arasına atıyor. Tek istediği Sanem'in bandanasını alabilmek. Sanem, Can'ın bu yaptığından çok etkileniyor. Aralarında bi yakınlaşma olsa da aradaki kırgınlıkları gidermeye yetmiyor. Sanem ve Can baş başa kalma fırsatı da buluyor. İlerleme olsa da burada da sonuca varılmıyor. Ama Can, kitabı yakanın kendini olmadığını üstüne basa basa söylüyor. Ayrıca Yiğit için de sona çok az kalıyor. Can her şeyi bildiğini söyleyerek, onu Sanem'e itirafla zorluyor. Peki Erkenci Kuş 43. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar ve 42. Bölüm izleme linki

Erkenci Kuş 42. son bölümü ile bu akşam Star TV'de yayınlandı. Son bölümde, Sanem, Can’ın alevler arasından bandanası ile çıkmasından çok etkileniyor. Ancak ayrı geçirdikleri bir yıl ve bu bir yılın götürdükleri aralarında bir duvar örüyor. Bu sırada Emre, Leyla’yı mutlu etmek için bakkalda çalışmayı bile kabul ediyor. Ve Can, Yiğit’e dersini vermek üzere. Elinde hard diskle gelen Can, Yiğit’i gerçekleri açıklamaya zorluyor. Oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Özlem Tokatlan, Berat Yenilmez, Cihan Ercan ve Anıl Çelik gibi isimlerin bulunduğu Erkenci Kuş son bölümde başka neler oldu? Erkenci Kuş 42. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular neler?

ERKENCİ KUŞ 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 43. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 42. BÖLÜM İZLEME LİNKİ…

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

Can, Yiğit’i tuzağa düşürmek için boş bir hard diskin içinde kulübede Sanem’in kitabının yakıldığı gecenin görüntüleri olduğunu söylüyor. Aslında hard disk boş. Emre ile anlaşıp hard diski Yiğit’in de duyduğu bir anda kulübeye götürmesini söylüyor. Can, kulübenin kapısını Yiğit’in açamayacağı şekilde sıkı sıkıya kapatıyor. Ve Sanem ile fotoğraf çekimine devam etmeye çalışıyor. Ama Sanem ile işler hiç yolunda değil. Sanem, Can geldiğinden beri tek kelime yazamadığını söylüyor. Can içi paramparça şekilde, Sanem’e kötü geldiğini düşünüyor. Bu sırada Yiğit’i kontrol etmeyi de ihmal etmiyor. Emre ile beraber uzaktan Yiğit’i izliyorlar. Yiğit kulübeye girmeye çalışıyor ama başarılı olamıyor. Emre’ye gelen telefon ile oradan ayrılıyorlar. Can, Yiğit’e hesap sormak istese de Emre ona engel oluyor ve haklıyken haksız duruma düşmesini istemiyor. Hüma’nın yanına giden kardeşler, kulübenin yandığı haberini alınca tekrar koşarak oraya geliyorlar. Kulübe alevler içinde ve Yiğit de uzaktan olanları izliyor. Can hiç düşünmeden kendini ateşlerin içine atıyor. Tam o sırada oraya gelen Sanem, sevdiği adamın alevlere daldığını görünce arkasından gitmek istiyor. Ama arkadaşları buna izin vermiyor. Sanem, Can için çok korkuyor. Can alevlerin içinden çıkmayı başarıyor. Hem de elinde Sanem’in bandanası ile. Sanem’i yumuşatan bu harekete aralarındaki aşkı da alevlendiriyor. Ayrıca tüm eşyalarının yandığını duyan Can, onun için gerekli olanı aldığını söylüyor.

AŞK FEDAKARLIKTIR

Sanem ve Can’ın birbirleri olmadan geçirdikleri konuşmaları gerekiyor. Ama aralarında büyük bir sessizlik var. Ancak Caner’in kayboluşu iki aşığı bir yolculuğa çıkarıyor. Bu kaçtıkları duyguların yeniden uyanması için de iyi bir fırsat oluyor. Can, Sanem’e ondan uzak durabileceğini ama asla kitabını yakanın kendisi olmadığını söylüyor. Bu sırada Emre de Leyla için büyük bir fedakarlık yaparak bakkalda çalışmaya başlıyor. Üzüntüsünü Leyla’ya belli etmeyen Emre karısı için her türlü zorluğu göğüslenmeye hazır.

YİĞİT İÇİN SONA GELİNDİ

Ve Can sonunda Yiğit’in canına okumaya kararlı. Can kitabı da kulübeyi de yakanın Yiğit olduğunu biliyor. Ve onu yemlemek için elinde kozu da var. Boş hard disk bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Can, Yiğit’e ‘kitabı yaktığını Sanem’e sen mi söylersin ben mi söyleyeyim’ diyor. Yiğit çıkardığı yangına rağmen foyasının ortaya çıkması ile şk oluyor.