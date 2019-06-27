Erkenci Kuş 46. yeni bölüm fragmanı: Sanem, Can’ı tavlamaya çalışıyor…

Erkenci Kuş 46. yeni bölüm fragman geldi. Erkenci Kuş 45. son bölümde; Can, Sanem'in boynunda evlilik yüzüğünü gördüğünde onun bir yıldır Can'ın aşkını boynunda taşımış olduğunu anlıyor. Can'ın gözleri doluyor ama Sanem sadece “ortak” olduklarını söylüyor, çünkü Can ne düşünür bilemiyor, korkuyor. Ve ortalık bu andan sonra kızışıyor. Sanem de boş durur mu, o da Can'ın canından değerli olan bandananın peşine düşüyor. Ve ikili birbirlerine aşklarını inkar ya da kabul edene kadar bu çılgınlık sürüp gidiyor.

ERKENCİ KUŞ 46. BÖLÜM ÖN İZLEME

Erkenci Kuş 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş 45. son bölümüyle Star TV ekranlarındaydı. Başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizi geçen yaz ekran macerasına başlamış ve diziseverlerin favorisi haline gelmişti. Son bölümde; Can ve Sanem, tutkularıyla ve korkularıyla yüzleşiyorlar. İşte Erkenci Kuş 45. son bölüm izleme linki…

ERKENCİ KUŞ 45. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

Sanem’in kreminin bir an önce reklamını yapmaları gerekiyor. Bütçeleri yok, kendi aralarında halledecekler. Çekimde bizimkiler oynayınca, bir de Can’ın Sanem’in kokusuna olan tutkusu eklenince çılgın bir reklam çekimi bizleri bekliyor!

Emre ve Leyla ise iş yaşantısının stresi ile boğuşuyorlar. Emre yeni işine uyum sağlamakta zorlanıyor, Leyla’nın desteğine çok ihtiyacı var. Ama Leyla da işte çok yoğun. Acaba Leyla, Emre’nin ona ihtiyacı olduğunu anlayabilecek mi?

Sonunda Can ve Sanem ya tutkularıyla yüzleşecekler ya da korkularıyla…. Ama ne yaparlarsa yapsınlar kazanan aşk olacak