Erkenci Kuş 47. yeni bölüm fragmanı geldi! İşte Erkenci Kuş 46. son bölüm izleme linki

Erkenci Kuş 47. yeni bölüm fragmanı/önizleme yayınlandı. Erkenci Kuş'un yayınlanan 46. son bölümünde bir küs bir barışık, çalkantılı Can ve Sanem aşkı rafa kalkıyor ve ikili arasında yeni bir dönem başlıyor. İşte Erkenci Kuş 46. son bölüm izleme linki...

Erkenci Kuş 47. yeni bölüm fragmanı/önizleme geldi. Erkenci Kuş son bölümde; Emre ve Leyla yeni bir işe giriştiler. Leyla'ya yardım eli beklenmedik bir yerden gelecek; eski müzik hocası Ferit’ten… Bakalım, Ferit'le Emre'nin arası nasıl olacak? Can, Sanem'e kremlerini kurtarmak için yardım ederken belki de artık duygularının önüne geçemeyeceğini anlayacaktır, kimbilir?

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

ERKENCİ KUŞ 46. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sanem ve Can'ın iş ortaklığı aşklarını etkileyecek mi? Can ve Sanem'in arasındaki tutkulu aşk her türlü sorunu çözebilecek güçte… Ama hayatlarında yeni bir dönem başladı, artık onlar “ortaklar”… Peki bu ortaklık neleri kapsıyor? İş ortaklığı, ortak düşler, hayat ortaklığı? Üstelik son bir yılda Sanem de Can da çok değişti, ya ortak beğenileri de değiştiyse? Bakalım, Sanem de Can da hiçbir şey değiştirmelerine gerek olmadan, her halleriyle birbirlerini ölesiye sevdiklerini ne zaman söylecekler?

Emre ve Leyla yeni bir işe giriştiler. Leyla'ya yardım eli beklenmedik bir yerden gelecek; eski müzik hocası Ferit’ten… Bakalım, Ferit'le Emre'nin arası nasıl olacak? Can, Sanem'e kremlerini kurtarmak için yardım ederken belki de artık duygularının önüne geçemeyeceğini anlayacaktır, kimbilir?