Erkenci Kuş 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkenci Kuş 47. son bölüm izle

Erkenci Kuş dizisinin son bölümünde; Can'la yaşadığı yakınlaşmadan tedirginlik duyan Sanem, onun aniden ortadan kaybolmasıyla endişeye kapılır. Oysa ki Can önemli bir sorunu ortadan kaldırmak için uğraşmaktadır.

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ERKENCİ KUŞ FRAGMAN

ERKENCİ KUŞ 47. SON BÖLÜM İZLE

Sorunun ortadan kalkmasıyla çok sevinen Sanem, Can'la beraber yeni tanıtım projesi için çalışırken, Can'ın kendisi için ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığının farkına varır. Artık problem çözme sırası Sanem'dedir.

Sanem, Can'a hayatında çok değer verdiği bir şeyi geri verir. Can ise bu hediyeyi tek şartla kabul eder ve Sanem'e bir teklifte bulunur. Sanem'in teklifi kabul etmesiyle çok mutlu olan ikiliyi, hayatlarını değiştirecek, herkesi şoke eden bir olay beklemektedir.

Can ve Sanem'in arasındaki tutkulu aşk her türlü sorunu çözebilecek güçte… Ama hayatlarında yeni bir dönem başladı, artık onlar “ortaklar”… Peki bu ortaklık neleri kapsıyor? İş ortaklığı, ortak düşler, hayat ortaklığı? Üstelik son bir yılda Sanem de Can da çok değişti, ya ortak beğenileri de değiştiyse? Birbirlerini kaybetmekten korkan iki aşık, birbiri için her şeyi yapmaya hazır. Bakalım, Sanem de Can da hiçbir şey değiştirmelerine gerek olmadan, her halleriyle birbirlerini ölesiye sevdiklerini ne zaman söylecekler?

Emre ve Leyla yeni bir işe giriştiler. Leyla'ya yardım eli beklenmedik bir yerden gelecek; eski müzik hocası Ferit’ten… Bakalım, Ferit'le Emre'nin arası nasıl olacak?

Can, Sanem'e kremlerini kurtarmak için yardım ederken belki de artık duygularının önüne geçemeyeceğini anlayacaktır, kimbilir?