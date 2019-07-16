Erkenci Kuş 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkenci Kuş 48. son bölüm izle

Erkenci Kuş dizisinin son bölümünde; geçirdiği trafik kazasının ardından hayata tutunmayı başaran Can, hem kendini hem Sanem'i şoke eden sağlık sorunu yaşadığını farkına varır. Sorunla yüzleşen Sanem, ekibin de yardımıyla ajansı tekrar açar fakat her ikisi de ne kadar zorlu bir sürece girdiklerinin farkında değillerdir.
ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?
Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.
ERKENCİ KUŞ 48. SON BÖLÜM İZLE
Sanem, Can'a hayatında çok değer verdiği bir şeyi geri verir. Can'la yaşadığı yakınlaşmadan tedirginlik duyan Sanem, onun aniden ortadan kaybolmasıyla endişeye kapılır. Oysa ki Can önemli bir sorunu ortadan kaldırmak için uğraşmaktadır.
Sorunun ortadan kalkmasıyla çok sevinen Sanem, Can'la beraber yeni tanıtım projesi için çalışırken, Can'ın kendisi için ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığının farkına varır. Artık problem çözme sırası Sanem'dedir.
Sanem, Can'a hayatında çok değer verdiği bir şeyi geri verir. Can ise bu hediyeyi tek şartla kabul eder ve Sanem'e bir teklifte bulunur. Sanem'in teklifi kabul etmesiyle çok mutlu olan ikiliyi, hayatlarını değiştirecek, herkesi şoke eden bir olay beklemektedir.