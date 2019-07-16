Erkenci Kuş 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkenci Kuş 48. son bölüm izle

Erkenci Kuş dizisi 48. son bölümüyle Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın yer aldığı dizi geçen yaz sezonunda yayın hayatına başlamış ve diziseverlerden tam not almıştı. Son bölümde; Can, geçirdiği trafik kazasının ardından hayata tutunmaya çalışıyor. Peki Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Erkenci Kuş dizisinin son bölüm izleme linki...

Erkenci Kuş dizisinin son bölümünde; geçirdiği trafik kazasının ardından hayata tutunmayı başaran Can, hem kendini hem Sanem'i şoke eden sağlık sorunu yaşadığını farkına varır. Sorunla yüzleşen Sanem, ekibin de yardımıyla ajansı tekrar açar fakat her ikisi de ne kadar zorlu bir sürece girdiklerinin farkında değillerdir.

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ERKENCİ KUŞ FRAGMAN

ERKENCİ KUŞ 48. SON BÖLÜM İZLE

Sanem, Can'a hayatında çok değer verdiği bir şeyi geri verir. Can'la yaşadığı yakınlaşmadan tedirginlik duyan Sanem, onun aniden ortadan kaybolmasıyla endişeye kapılır. Oysa ki Can önemli bir sorunu ortadan kaldırmak için uğraşmaktadır.

Sorunun ortadan kalkmasıyla çok sevinen Sanem, Can'la beraber yeni tanıtım projesi için çalışırken, Can'ın kendisi için ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığının farkına varır. Artık problem çözme sırası Sanem'dedir.

Sanem, Can'a hayatında çok değer verdiği bir şeyi geri verir. Can ise bu hediyeyi tek şartla kabul eder ve Sanem'e bir teklifte bulunur. Sanem'in teklifi kabul etmesiyle çok mutlu olan ikiliyi, hayatlarını değiştirecek, herkesi şoke eden bir olay beklemektedir.