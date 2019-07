Erkenci Kuş 50. yeni bölüm 2.fragman yayınlandı

Başrollerinde Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Özlem Tokaslan ve Berat Yenilmez'in yer aldığı geçen yaz yayın hayatına başlayan Erkenci Kuş dizisi yakında final yapacak. Dizinin 50. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. İşte Erkenci Kuş dizisinin yeni bölümünden ipuçları...

Erkenci Kuş dizisinin 50. yeni bölümünde; Can, Sanem'e büyük bir sürpriz hazırlayacak. Gidişinin ardından Sanem'in çektiği acıları Emre'den öğrenen Can, ona büyük bir sürpriz hazırlar. Yaşadıkları maceranın ardından rakip ajansın kampanyayı almak üzere olduğunu anlaşılır, Can Sanem’in de yardımıyla sıra dışı bir fikir geliştirir.

Sanem, hayatıyla ilgili radikal bir karar alır. Leyla'nın kampanyayı kurtarmak için söylediği küçük yalan ajansta büyük sorunlar yaratır. Can'ı yeniden kazanmaya çalışan Sanem ise yaşadığı bir olay nedeniyle radikal bir karar alır.