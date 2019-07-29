Erkenci Kuş 50. yeni bölüm 2.fragman yayınlandı
Erkenci Kuş dizisinin 50. yeni bölümünde; Can, Sanem'e büyük bir sürpriz hazırlayacak. Gidişinin ardından Sanem'in çektiği acıları Emre'den öğrenen Can, ona büyük bir sürpriz hazırlar. Yaşadıkları maceranın ardından rakip ajansın kampanyayı almak üzere olduğunu anlaşılır, Can Sanem’in de yardımıyla sıra dışı bir fikir geliştirir.
ERKENCİ KUŞ 50. YENİ BÖLÜM 2.FRAGMAN
ERKENCİ KUŞ 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Sanem, hayatıyla ilgili radikal bir karar alır. Leyla'nın kampanyayı kurtarmak için söylediği küçük yalan ajansta büyük sorunlar yaratır. Can'ı yeniden kazanmaya çalışan Sanem ise yaşadığı bir olay nedeniyle radikal bir karar alır.