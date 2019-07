Erkenci Kuş 51. final bölümü fragmanı yayınlandı! Erkenci Kuş 50. son bölüm izle

Erkenci Kuş final bölümü fragmanı Star TV ekranlarında yayınlandı. Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrolleri paylaştığı dizinin 51. bölüm fragmanında; aşklarının doruğunu yaşayan Sanem ve Can evliliğe ilk adımlarını kız isteme merasimi ile atıyor. İşte Erkenci Kuş 51. bölüm fragmanı ve 50. bölüm izleme linki...

Kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik’in yer aldığı Erkenci Kuş gelecek hafta yayınlanacak 51. final bölümü ile ekranlara veda ediyor. Erkenci Kuş dizisinin 50. yeni bölümünde; Can, Sanem'e büyük bir sürpriz hazırlıyor. Gidişinin ardından Sanem'in çektiği acıları Emre'den öğrenen Can, onu hazırladığı büyük sürprizle mutlu etmek istiyor.

Yaşadıkları maceranın ardından rakip ajansın kampanyayı almak üzere olduğunu anlaşılır, Can Sanem’in de yardımıyla sıra dışı bir fikir geliştirir.

Sanem, hayatıyla ilgili radikal bir karar alır. Leyla'nın kampanyayı kurtarmak için söylediği küçük yalan ajansta büyük sorunlar yaratır. Can'ı yeniden kazanmaya çalışan Sanem ise yaşadığı bir olay nedeniyle radikal bir karar alır.