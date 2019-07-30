Erkenci Kuş 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkenci Kuş 50. son bölüm izle

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın, senaristliğini ise Fethi Kantarcı ve Saygın Delibaş’ın üstlendiği, Erkenci Kuş'un kadrosunda Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, yer alıyor. Geçen yaz yayın hayatına başlayan Erkenci Kuş 51. bölümde final yaparak ekrana veda edecek. Diziseverler Erkenci Kuş'un final fragmanını merak ediyor.

Erkenci Kuş dizisinin 50. yeni bölümünde; Can, Sanem’e büyük bir sürpriz hazırlıyor. Gidişinin ardından Sanem’in çektiği acıları Emre’den öğrenen Can, onu hazırladığı büyük sürprizle mutlu etmek ister.

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ERKENCİ KUŞ YENİ FRAGMAN

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

Yaşadıkları maceranın ardından rakip ajansın kampanyayı almak üzere olduğunu anlaşılır, Can Sanem'in de yardımıyla sıra dışı bir fikir geliştirir.

Sanem, hayatıyla ilgili radikal bir karar alır. Leyla’nın kampanyayı kurtarmak için söylediği küçük yalan ajansta büyük sorunlar yaratır. Can’ı yeniden kazanmaya çalışan Sanem ise yaşadığı bir olay nedeniyle radikal bir karar alır.

Erkenci Kuş dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Erkenci Kuşun 51. bölümde final yapacağı haberi doğrudur. Kanalla yapılan anlaşma 52 bölüm olup, 52 bölüm Kurban Bayramı'na denk geldiği için kanalımız Star TV ile konuşup 51. bölüm final olmasına karar verilmiştir.”

“Erkenci kuş oyuncuları ve teknik ekibi 15 aydır hiç durmadan çalışmaktadır. Tatil onlarında hakkıdır.kalan 3 bölüm. Keyfini çıkarın. Teşekürler.”