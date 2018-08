Erkenci Kuş 8. yeni bölüm fragmanı izle! Erkenci Kuş son bölüm izle! Can: ‘Gitme Sanem’

Star TV'nin yaz dizilerinden Erkenci Kuş 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtımda Sanem bir daha beni görmeyeceksin diyen Can ile ilgili arkadaşı Ayhan'la sohbet ediyor. Can'ın evine giden Sanem, Can'ın 'Lütfen gitme' isteğine ne cevap verecek? İşte ayrıntılar ve Erkenci Kuş son bölüm izleme linki...

Başrollerini Dmet Özdemr, Can Yaman ve Leyla Aydın’ın paylaştıkları Erkenci Kuş 8. yeni bölüm fragmanı geldi. Yeni tanıtımda Can, evine gelen ve gitmek isteyen Sanem’in kolundan tutarak gitmemesi greektiğini söylüyor. Bu bölümün en can alıcı sahnesi de bu olacakmış gibi görünüyor. İşte Erkenci Kuş son bölüm izleme linki ve son bölümde neler olmuştu? sorusunun yanıtı…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sanem, Can’a kumpas kuranı buldu bulmasına ama aynı anda kendisinin de istemeden de olsa bu kumpasın bir parçası olduğunu öğrendi. Peki, şimdi bunu Can’a söyleyebilecek mi Sanem! Bu sırada yakalanan adam, polise teslim edilirken Can'ın mesleki itibarını temizlediği basın toplantısında Emre ve Sanem'e bir sürprizi var… Üstüne bir de Can, Sanem’in kendisine aşık olduğunu duydu. Can, Sanem’in peşini bırakmayacak elbet, bakalım Sanem nereye kadar kaçabilecek! Bu sırada mahallede ise Aysun'un verdiği kiloların sırrı açığa çıkar. Ancak, Mevkıbe bu işe çok bozulur.

