Erkenci Kuş dizisinin yayın günü değişti! Erkenci Kuş yeni bölüm ne zaman?

Erkenci Kuş yayın hayatını yaz dizisi olarak başlamış, ardından başarılı bir reyting grafiği yakalayarak yeni sezonda da ekranlarda yer almaya devam etmişti. Erkenci Kuş'un yayın günü değişti. Peki Erkenci Kuş yeni bölüm ne zaman?

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Erkenci Kuş yazın Salı akşamları yayınlanıyordu. Ufak Tefek Cinayetler’in final yapmasıyla birlikte Erkenci Kuş eski gününe yeniden döndü. Erkenci Kuş’un yeni bölümleri artık Salı akşamları yayınlanacak. Başrollerinde Can Divit, Demet Özdemir, Öznur Serçeler, Özlem Tokaslan ve Berat Yenilmez’in yer aldığı dizinin senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak yazıyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ajansta Sanem Can aşkı konuşulmaya başlar. Sanem işyerindeki yükselişinin ilişkilerine bağlanmasından rahatsızdır. Can ile konuşup önce iş bileğinin hakkı ile aldığını herkese göstermek ister. Sonra önce ailesine sonra herkese aşklarını gösterecektir

Leyla ile Emre arasında yakınlaşma devam eder. El ele göz göze haldeler. Ama Leyla da yakalanma korkusu içindedir.

Sanem ile Can'ın da durumu farklı değildir. Ayhan Sanem'i arayıp mahallede Can ile Sanem'in görüldüğünü ve annesi ile babasının da haberinin olduğunu söylüyor. Mahallenin çalkalandığını öğrenen Sanem panik oluyor. Can durumu çok rahat karşılıyor. Sanem onların mahallesinin sevgililiği kabul etmeyeceğini anlatıyor.

SANEM İLE LEYLA ZOR DURUMDA

Sanem ve Leyla Menkıbe Hanım'ın kızlarını koruyan tavrına karşı hiçbir şey diyemiyor. Kızlarının ona asla yalan söylemeyeceğini anlatıyor. Babaları da Sanem ile Leyla'ya güvendiğini söylüyor ama patronlarının mahalleye gelmemesini rica ediyor. Sanem ile Leyla mahallelinin dedikoduları yüzünden anne babalarına söylemeyeceklerinin farkındalar. Dikkatli olmak için birbirlerini uyarıyorlar.

AYLİN YİNE YAPTI YAPACAĞINI

Aylin, Can'a zarar vermek için Sanem ile olan ilişkilerini kullanıyor. Gazeteden bir tanıdığını arayarak Can Divit'in aşk hayatı ile ilgili bir haber geçeceğini söylüyor. Haberin ertesi güne yayınlanacağını da öğreniyor.

CAN SANEM AŞKI GAZETELERDE

Sanem ile Can'ın aşkı gazetelere manşet olur. Can haberi Emre'den duyar. Haberin çıkışıyla ajanstaki dedikodular had safaya çıkar. Cey Cey'in tüm engellemelerine rağmen herkes bağıra bağıra haberi okur. ey Cey herkes haberi alınca büyük rahatlama yaşar. Artık sır saklama zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

SANEM AŞKINA SAHİP ÇIKIYOR

Sanem'in ilk hamlesi ailesinden haberi saklamak olur. Ama çoktan Menkıbe Hanım haberi görmüştür. Hatta babasının da haberi vardır. Sanem'in artık kaçacak yeri kalmamıştır. Aşkına sahip çıkmaya karar verir. Bu tavrı Can'ı bile şaşırtır.

Ayrıca Sanem aşklarının ortaya çıkmasıyla ajanstan ayrılmak ister. Can, Sanem'in bu kararına şiddetle karşı çıkar.