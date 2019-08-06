Erkenci Kuş neden final yapıyor? Erkenci Kuş final izle!

Erkenci Kuş neden final yapıyor? Erkenci Kuş final izle!

Başrollerinde Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Özlem Tokaslan ve Berat Yenilmez'in yer aldığı Erkenci Kuş dizisi 51.son bölüm ile final yaparak hayranlarına veda ediyor. Final bölümde ise Sanem ve Can aşkında mutlu sona geliniyor. Seyirciler merak ediyor: Erkenci Kuş neden final yapıyor? İşte dizi hakkında merak edilen detaylar...

Erkenci Kuş dizisinin son bölümünde; Can'la ilişkisinden ümidini yitiren Sanem, ajanstaki işini bırakıp mahallesine geri döner ve babasının bakkal dükkanında çalışmaya başlar. Can onu geri dönmeye ikna edemese de, verdiği radikal karar ikisinin hayatını tümden değiştirir…

ERKENCİ KUŞ FİNAL İZLE

Gidişinin ardından Sanem'in çektiği acıları Emre'den öğrenen Can, ona büyük bir sürpriz hazırlar. Yaşadıkları maceranın ardından rakip ajansın kampanyayı almak üzere olduğunu anlaşılır, Can Sanem’in de yardımıyla sıra dışı bir fikir geliştirir.

Leyla'nın kampanyayı kurtarmak için söylediği küçük yalan ajansta büyük sorunlar yaratır. Can'ı yeniden kazanmaya çalışan Sanem ise yaşadığı bir olay nedeniyle radikal bir karar alır.

ERKENCİ KUŞ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Erkenci Kuş dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Erkenci Kuşun 51. bölümde final yapacağı haberi doğrudur. Kanalla yapılan anlaşma 52 bölüm olup, 52 bölüm Kurban Bayramı'na denk geldiği için kanalımız Star TV ile konuşup 51. bölüm final olmasına karar verilmiştir.”

“Erkenci kuş oyuncuları ve teknik ekibi 15 aydır hiç durmadan çalışmaktadır. Tatil onlarında hakkıdır.kalan 3 bölüm. Keyfini çıkarın. Teşekkürler.”