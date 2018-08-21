Erkenci Kuş yeni bölüm neden yok? Erkenci Kuş yeni bölümden ilk sahne

Erkenci Kuş dizisi hayranları televizyonu açtığında hayal kırıklığına uğradı. Çünkü Erkenci Kuş'un yeni bölümü yerine tekrar bölümü yayınlanıyor. Yazın en çok izlenen dizisi Erkenci Kuş bütün bölümleriyle bayram tatili boyunca Star'da yayınlanacak. Peki Erkenci Kuş yeni bölüm neden yok? Erkenci Kuş yeni bölüm ne zaman? İşte dizi hakkında son gelişmeler...

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Yaz sezonunun izlenme rekorları kıran dizisi “Erkenci Kuş” bayram tatili boyunca tekrar bölümleriyle her akşam 20.00'de yeniden Star'da yayınlanacak. Yeni bölüm ise haftaya 28 Ağustos Salı günü Star'da izleyicilerle buluşacak. Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman’ın paylaştığı, “Erkenci Kuş” yayınlandığı ilk günden bu yana reyting yarışında birinci olmayı başarıyor.

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın, senaristliğini ise Ayşe Kutlu'nun üstlendiği, Erkenci Kuş’un kadrosunda Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı da yer alıyor.

#ErkenciKuş yeni bölüm ilk sahne! Yeni bölüm 28 Ağustos Salı Star'da! pic.twitter.com/T1JapBk9qJ — STAR TV (@startv) 21 Ağustos 2018

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sanem istemeden öyle bir oyunun parçası oldu ve o kadar çok yalan söyledi ki Can'a, hepsini unutup “Kal” diyemedi. Can da “yüzümü görmeyeceksin” dedi. Sanem, Can'ı görmeden nasıl yapacak?

Emre, suçluluk duygusunu atlatamıyor hala. Ve sevdiği kadının bu kadar kötücül olabilmesini. Emre'nin desteğini kaybeden Aylin giderek artan ajans borçlarından çıkmanın bir yolunu arıyor, ve tabi ki planlarını ustaca yapmaya. Pes etmek Aylin'in doğasında yok!

Mahallede de başka bir isyan var. Aysun'un oğlu Zebercet'in dükkanını ele geçirdiğini duyan ve “işkadını” olduğunu öğrenen Mevkıbe boş durur mu? O da bakkalı ele geçirecek ve Nihat'ı bakkaldan gönderecek. Zebercet ve Nihat patlamaya hazır bomba gibi boş boş dolaşıyorlar mahallede. İşler karışıyor. Olan bir şekilde yine Osman'a oluyor.

Sanem istifa etti, Can işe gitmiyor. Kimse bilmiyor neler olduğunu Can'a. Ajansta büyük kriz var. Can olmadan kaos hakim ve Ceycey yine kontrolünü kaybediyor.