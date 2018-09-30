Erkenci Kuş’ta sürpriz itiraf geldi!

Sanem köşe bucak kaçtığı Can’dan uzak durma savaşına daha fazla karşı koyamadı ve aşkını ilan etti. Yaz dizisi olarak başlayıp yeni sezonda da yayınlanmaya devam eden Erkenci Kuş’ta beklenen sahne gerçek oldu. İlan-ı aşk sahnesine "Vatana Millet’e hayırlı olsun" yorumları yapıldı. İşte Erkenci kuş 13. Bölümdeki o sahne…

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Erkenci Kuş'ta izleyicilerin sabırsızlıkla beklediği sahne gerçekleşti. Can'ın aşkını ilan etmesinden sonra Sanem de kendine engel olamadı. Erkenci Kuş son bölümde Sanem, Can'a onu çekici bulmadığını söyler ama teslim olması sandığı kadar uzun sürmez. Sanem'e karşı uzak durma oyununa başlayan Can sonunda kazanır. Sanem, Can'ı evinde 4 saat bekler ve geldiğinde de ona aşkını ilan eder. Sanem, Can'a sarılır ve onun “Neden benden kaçıyorsun” sorusuna, “Seni seviyorum, hatta kendimden bile daha çok seviyorum seni” cevabını verir.

Erkenci Kuş izleyicileri bu sahne ile rahat bir nefes aldı. Hatta bu sahnenin Sanem'in hayali olması durumunda çok kızacacaklarını belirtenler bile var.

İşte herkesin merakla beklediği o aşk sahnesi…