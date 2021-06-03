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Erkin Koray’ın isyanı: Emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?

Anadolu rock müziğin usta ismi Erkin Koray, şarkılarını izinsiz kullananlara 4 gün süre vererek "Sakın, 'Ekmek param' falan gibi saçma sapan savlarla gelmeyin. 'Ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?' diye sorarım ben de o zaman!" dedi.

Güncellenme: 16:46, 03/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Erkin Koray’ın isyanı: Emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?

Erkin Koray, şarkılarını izinsiz kullananları sosyal medya hesabı üzerinden uyardı.

Facebook’tan açıklama yapan Koray, bundan sonra eserlerini izinsiz kullananları mahkemeye vereceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* YouTube veya benzeri ortamlarda, benim müziklerimi öyle kafalarına estiği gibi koyan kişiler, bundan sonra ekibim koyduğunuz videoları rapor edecek.

* Sakın, ‘Ekmek param’ falan gibi saçma sapan savlarla gelmeyin. ‘Ekmeğimi ve emeğimi çalıp yemek mi senin ekmek paran oluyor?’ diye sorarım ben de o zaman!

* Size 4 gün müsaade. 7 Haziran’da başlanacak. Ayrıca son yıllarda, tamamen hukuksuz bir şekilde çıkan LP’lerin sahiplerini de mahkemeye vereceğim.

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