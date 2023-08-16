Erkin Koray’ın kızından mezar uyarısı: Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat…

Geçen hafta hayatını kaybeden Anadolu rock müziğin usta ismi Erkin Koray'ın kızı Damla Koray, babasının mezarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, 7 Ağustos’ta Kanada’nın Toronto şehrinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 82 yaşındaki sanatçının vefat haberi tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu.

Erkin Koray’ın kızı Damla Koray Çamlıca, birkaç gündür sosyal medyada dolaşan, babasının mezarı başında toplanan sevenlerinin görüntüsüyle ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

Damla Koray Çamlıca, Toronto’daki Westminster Mezarlığı & Anıt Mezarı’na defnedilen babasının mezarının üzerinde çiçekler olan mezar olmadığını belirtti.

“SİZİN DUALAR KİME GİTTİ BİLMİYORUM”

Damla Koray Çamlıca, şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar tezcanlısınız… Sevdiğiniz insanı, dualarınızı eksik etmiyorsunuz. Hemen de koşmuşsunuz, çok teşekkür ederim. Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat baktım kitle büyüyor… Neyse diyeceğim o ki, bu fotoğrafta üzere çiçekli olan mezar babamın değil. Onunki sağdaki arkanızı dönmüş olduğunuz yani… Sizin dualar kime gitti bilmiyorum. Neyse arada gidip dertleşmek isteyen olursa bilginiz olsun… Yine de düşünüp zahmet edip giden herkese şükranlarımı iletirim, çok kıymetlisiniz…”

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