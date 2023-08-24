Erkin Koray’ın on ay önceki ses kaydı yayınlandı

Anadolu rock müziğin usta ismi Erkin Koray, 7 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Koray'ın vefatından 10 ay önce kayda aldığı korsan yayın ve yayıncılıkla ilgili konuşması YouTube'da yayınlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, 7 Ağustos’ta Kanada’nın Toronto şehrinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 82 yaşındaki sanatçının on ay önce kaydedilen ses kaydı YouTube’da yayınlandı.

Koray, yayınlanan kayıtta plaklarının 10 yıldır bazı firmalar tarafından izni olmadan ve ruhsatsız basıldığını belirterek, “Eserlerin orijinalleri ve daha piyasaya çıkmamış nice tertemiz stüdyo kayıtları bende mevcut. Bu güzel ülkeye hukuk ve adalet geldiği gün; hepsini size vereceğim. Size sözümdür” ifadelerini kullandı.

Koray, dinleyicilerine de çağrı yaparak “Almayın bu ‘Erkin Koray plakları’ adı altında çıkardıkları çöpleri” diye seslendi.

“BİR TAKIM FİRMALAR PLAKLARIMI İZNİM OLMADAN BASIP DURUYOR”

Erkin Koray, ses kaydında şunları söyledi:

“Merhaba bizim çocuklar… Büyük de olsalar bizim çocuklar… Bunun adı böyle. Bin yaşına da gelsek, beraber olacağımız bizim çocuklar. Size önemli bir mesajım var. Bu konu çok oldu artık, biliyorum. Biz bıktık ama onlar bıkmadılar. Sülük gibi mübarekler. Neyse ben son olarak size şunları söyleyeyim, konuyu kapatayım. Çoktandır ‘artık bu sondur’ diye bekliyorum ama bu çapulculuğun ardı arkası kesilmedi. Aşağı yukarı son 10 yıldır bir takım firmalar plaklarımı basıp duruyorlar. Benim iznim yok, ruhsatsız. Ne şekilde alındığı belli olmayan bandrollerle plak kapağını bile kendi suratlarına benzetmişler. İşe bak. Yapmışsınız saçma sapan bir şey, bırakın hiç olmazsa plak kapağını ben seçeyim. Hadi diyelim ki piyasaya böyle çıkardılar, bari bir şeye benzeseler. İçeriği saçma sapan değiştirilmiş, ucuza mal etmek için de kalitesiz basılmış plaklar… Bu yetkisiz adamlar şarkıların üzerinde oynaya oynaya ellerinde kaliteli kayıt da kalmadı zaten. İşe bak, memleketin haline bak. Üzülmemek elde değil maalesef. İçine ettiniz ulan güzelim memleketin. Allahsızlar! Ama kazandığım davalar, bir takım kişilerin hiçe saydığı davalar bunların dosyaları kasamda duruyor.”

“KIZIM HEPSİNİ SİZE VERECEK”

“Kaybolmadılar yani… Eserlerin ise orijinalleri ve daha piyasaya çıkmamış nice tertemiz stüdyo kayıtları bende mevcut. Bu güzel ülkeye hukuk ve adalet geldiği gün; hepsini size vereceğim. Size sözümdür. Önlemimi de aldım merak etmeyin. Ben olmasam da kızım bunların hepsini size verecek. Dava dosyalarım da onda tabii. Onlar bir köşede dursun. ‘Gün ola, harman ola’ demiş erenler… Boşuna söylememişlerdir. Hepinizin gözlerinden öperim. Bir gün bu parazitlerden mutlaka kurtulacağız. O güne kadar sağlıcakla kalın. Selam ve sevgilerimle… Almayın bu ‘Erkin Koray plakları’ adı altında çıkardıkları çöpleri…”

İlginizi Çekebilir Erkin Koray'ın kızından mezar uyarısı: Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat...