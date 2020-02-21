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Erman Altıkardeş kimdir? Survivor Erman’ın hayatı…
Erman Altıkardeş kimdir? Survivor Erman’ın hayatı…
Survivor'da adaya erken veda eden iki isim yerine yenileri adaya dahil oldu. Küçük yaştan beri sporla ilgilenen Erman Altıkardeş Survivor'a sonradan dahil olan isimler arasında yer alıyor. İşte merak edilen hayatıyla Survivor Erman Altıkardeş...
Magazin 21 Şubat 2020 - 09:05

Survivor ünlüler takımına yeni katılan Erman Altıkardeş’in hayat hikayesi izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Erman Altıkardeş’in hayat hikayesi haberimizin devamında…

ERMAN ALTIKARDEŞ KİMDİR?

Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996 tarihinde balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı. Kaleci olarak görev alan Erman Altıkardeş, 2011 yılında Almanya'nın Bremen kentinde One Nation Cup'ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etti. Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.

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