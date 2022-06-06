Erol Evgin 57 yıl sonra kendi okulunda sahnede

Sanatçı Erol Evgin 57 yıl önce mezun olduğu İstanbul Erkek Lisesi'nde önceki akşam konser verdi.

Sozcu.com.tr

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Türk pop müziğinin usta ismi Erol Evgin, önceki akşam İstanbul Erkek Lisesi 31. Kültür Haftası’nın kapanışını yaptı.

1958-1965 yılları arasında 7 yıl İstanbul Erkek Lisesi’nde öğrenim gören Evgin, 57 yılın ardından okulunun bahçesinde konser verdi.

Sanatçı ‘Söyle Canım’, ‘Rüya’, ‘Hep Böyle Kal’, ‘Deli Divane’, ‘Ateşle Oynama’ gibi unutulmaz şarkılarını öğrencilerle hep bir ağızdan söyledi.

Erol Evgin, “Okul yıllarında sınıf orkestramız vardı ve her perşembe günü konser verirdik. 57 yılın ardından kendi okulumda konser vermenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum” dedi.