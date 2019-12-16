Erol Özmandıracı kimdir? Naz Elmas’ın eşi Erol Özmandıracı kaç yaşında?

Ünlü iş insanı Erol Özmandıracı kimdir merak ediliyor. Oyuncu Naz Elmas ile dünya evine giren Erol Özmandıracı inşaat sektöründe yer alıyor. İşte Erol Özmandıracı hakkında detaylı bilgiler…

EROL ÖZMANDIRACI KİMDİR?

Erol Özmandıracı, 1967 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde yapmış, lise öğrenimini ise İngiltere'de Oxfordshire Carmel College'de tamamladı. Arkasından 1989 yılında yüksek öğrenim içim New York'a gitmiş ve burada Syracuse Üniversitesi'nde ekonomi tahsili yaptı. Erol Özmandıracı, 1993 yılında okulu bitirdikten sonra, iki yıl, bir Japon firmasında kimyasal ürünler ve metal departmanı satış müdür yardımcılığı yaptı.Daha sonra ülkeye dönen Erol Özmandıracı, 1994 yılında Esteks Dış Ticaret şirketini kurmuş ve bu şirkette Kurucu Başkan ve CEO olarak ev tekstil imalat ticaret ve pazarlama işleri yapmıştır.

2006 yılında bu şirketin yapısı değişmiş ve tekstil kumaş ithalat ve pazarlama faaliyetleri yapmaya başlamıştır. Bu arada Erol Özmandıracı, 2000 yılında kurduğu gıda şirketinde pirinç ve çeltik gibi kuru gıda ticareti yapmaktadır. Bu şirkette Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ayrıca 1997 yılında kurduğu Bay İnşaat şirketi, arsa ve proje geliştirme, mimari projelendirme, konsept geliştirme ve pazarlama ve satış yönetimi çalışmalarını yürütmektedir.