Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Erotik filmlerde rol alan Katya Sambuca, hayvanseverleri kızdırdı
Erotik filmlerde rol alan Katya Sambuca, hayvanseverleri kızdırdı
Porno filmlerde rol alan, aynı zamanda da şarkıcılık yapan Katya Sambuca'nın aslanlarla çektirdiği video tepki gördü. 
Magazin 23 Eylül 2018 - 16:42

27 yaşındaki Rus isim Katya Sambuca, iç çamaşırlarıyla aslanların yanında bir video çekti. Sambuca, özel bir fotoğraf çekimi sırasında kaydedilen 22 saniyelik videoyu Instagram hesabından paylaştı.

Sambuca’nın bir aslanı sevdiği ve korkmadığı gözüküyor.

Binlerce kez görüntülenen videoya yorum yağdı. Sambuca’nın birçok takipçisi aslanları rahat bırakması gerektiği yönünde yorum yazdı. Özellikle hayvanseverler, Sambuca’ya yoğun tepki gösterdi.

 

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)
Etiketler