Erotik filmlerde rol alan Katya Sambuca, hayvanseverleri kızdırdı
27 yaşındaki Rus isim Katya Sambuca, iç çamaşırlarıyla aslanların yanında bir video çekti. Sambuca, özel bir fotoğraf çekimi sırasında kaydedilen 22 saniyelik videoyu Instagram hesabından paylaştı.
Sambuca’nın bir aslanı sevdiği ve korkmadığı gözüküyor.
Binlerce kez görüntülenen videoya yorum yağdı. Sambuca’nın birçok takipçisi aslanları rahat bırakması gerektiği yönünde yorum yazdı. Özellikle hayvanseverler, Sambuca’ya yoğun tepki gösterdi.