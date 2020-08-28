Erotik sitede fotoğraflarını paylaşan Bella Thorne’a tepki: Beklediğimiz bu değildi

Cinsel içerikli 18 yaş sınırı olan bir erotik siteye üye olan ve para karşılığı fotoğraflarını paylaşan Bella Thorne, hesabına para ödeyenlerin tepkisiyle karşılaştı. Genç yıldız sosisli sandviç yerken verdiği pozu paylaşınca hayranları, "Beklediğimiz bu değildi, bu pozlar zaten sosyal medya hesabında var" dedi.

Eski Disney yıldızı Bella Thorne, geçen günlerde çok konuşulacak bir hamleyle OnlyFans adlı erotik bir sitede hesap açmıştı. Sitede erotik fotoğraflarını para karşılığı yayınlayan Thorne, bir gecede 1 milyon dolar kazanarak rekor kırmıştı.

DENEYİMİNİ BELGESEL FİLME DÖNÜŞTÜRECEK

Kazanacağı parayı kendi prodüksiyon şirketine ve yardım kuruluşlarına harcayacağını açıklayan Thorne, bu deneyimi de bir belgesel filme dönüştürmeyi planladığını söylemişti.

“BEKLEDİĞİMİZ BU DEĞİLDİ”

Ancak ünlü oyuncunun OnlyFans hesabında paylaştığı fotoğraflar, para ödeyen hayranlarına yeterli gelmedi. Instagram hesabında yaptığı paylaşımlara benzer fotoğraflar yayınlayan Thorne, profili için para ödeyen hayranlarının sert tepkisiyle karşılaştı.

Los Angeles’taki evinde bikinili ya da sosisli sandviç yerken çekildiği fotoğrafların Thorne’un normal halinden hiçbir farkı olmadığını savunan kullanıcılar, “Bu pozlarını zaten Instagram’da görüyorduk. Beklediğimiz bu değildi” dedi.