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Ersin Korkut: Çok üzgünüm! Herkesten özür dilerim

Oyuncu Ersin Korkut, "Diyarbakır'ı bu yörenin bölgenin kültür başkenti anlamında söyledim. Tabii ki bir tek başkentimiz vardır ve Ankara'dır" diyerek özür diledi.

Güncellenme: 00:04, 10/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Ersin Korkut: Çok üzgünüm! Herkesten özür dilerim

Oyuncu Ersin Korkut, bugün sarf ettiği sözleri hakkında açıklama yaptı.

“ÇOK ÜZGÜNÜM, ÖZÜR DİLERİM”

Korkut, şu ifadeleri kullandı:

* Ben Diyarbakır’ı bu yörenin, bölgenin kültür başkenti anlamında söyledim. Hatta gündüz bunu anlatan bir paylaşım da yaptım. İzmir, Ege’nin kültür başkenti, merkezidir. Bunun gibi. Bu anlamda söyledim ama düşüncemi ifade edemedim.

* Ben siyasetten anlayan bir insan değilim. Tabii ki bir tek başkentimiz vardır ve ‘Ankara’dır.

* Çok üzgünüm. Ben Türkiye’de herkesin birlikte mutlu bir şekilde yaşamasından başka hiçbir şey düşünmem. Herkesten özür dilerim.

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Yayınlanma Tarihi:23:30,