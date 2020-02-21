Ersin Korkut nereli? Survivor Ersin Korkut kimdir?

Komedi yapımlarıyla tanınan Ersin Korku bu sezon Survivor'da yarışıyor. İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber reklama yer alan ve “Doktor Bu Ne?” repliği ile izleyicileri güldüren Ersin Korkut, Yılmaz Erdoğan'ın yeğeni olarak tanınıyor. İşte Ersin Korkut'un hayatına dair merak edilen ayrıntılar...

Eğlenceli yapımlarda boy gösteren Ersin Korkut en büyük çıkışını Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile yaptı. Yılmaz Erdoğan'ın dayısının oğlu olan Ersin Korkut'un hayatı BKM kadrosuna alması ile döndü. Bu sezon Survivor’da ter döken Ersin Korkut adada yerini sağlamlaştırmak istiyor. İşte merak edilen hayatıyla Ersin Korkut…

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari’de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. 5 kardeştirler. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari’de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul’a taşındı. Yılmaz Erdoğan dayısının oğludur.

İstanbul’a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Korkut’un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü. BKM’de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan’dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.

İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve “Doktor Bu Ne?” repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2004 yılında, Sevinçli Halleradlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı.

2005 yılında, Yılmaz Erdoğan’ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayatfilmlerinde rol aldı.

Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın kadrosunda yer aldı.

FİLMOGRAFİ

Bir Demet Tiyatro

Organize İşler: 2005 (Film)

Kutsal Damacana: 2007 (Film)

Neşeli Hayat: 2009 (Film)

Çok Filim Hareketler Bunlar: 2009 (Film)

Çok Güzel Hareketler Bunlar: Mayıs 2008 (Kanal D) Ersin rolünde

Kutsal Damacana: Dracoola: 2011 (Film)

Patron Mutlu Son İstiyor: 2014 (Film)

Bana Bir Şeyler Oluyor: 2003

İçimdeki Ses: 2015 (Film) Yılmaz rolünde

Ekşi Elmalar: 2016

Kolonya Cumhuriyeti: 2017

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı: 2019 (Film) Ersin

OYNADIĞI DİZİLER

Çocuklar Duymasın 2010 (Dizi) Atv

Galip Derviş 2013-2014 (Dizi) Kanal D

Bana Baba Dedi 2015 (Dizi) TV8

Geldim Gördüm Güldüm 2016 Show TV