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Ersin Korkut’un yüzü gülüyor
Ersin Korkut’un yüzü gülüyor
Survivor 2020'ye yaşadığı bir sakatlık dolayısıyla erken veda etmek zorunda kalan Ersin Korkut, sonrasında köpeği Mes'in ölüm haberini almıştı. Korkut yaşadığı zor günlerin ardından sosyal medya hesabından takipçilerinin bayramını kutladı.
Magazin 25 Mayıs 2020 - 13:26

Corona virüsü salgını nedeniyle Dominik’te kalan ve burada arkadaşlarının yaptığı yeni bir köpek sürpriziyle mutlu olan Ersin Korkut, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerinin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Yüzü gülerken görüldüğü bir kareyi takipçileriyle paylaşan Korkut şu satırları paylaştı:

“Ramazan bayramınız mübarek olsun.. Bu bayram memleketten uzağım ama gönüllerimiz beraber.. Dominik'ten herkese selamlar.. ”

Korkut’un bayram mesajı kısa süre içerisinde 500 bini aşan beğeni oranına ulaştı.

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