Ertan Saban kimdir? Ertan Saban kaç yaşında ve nereli?

Tiyatro eğitimi sonrasında çeşitli oyunlarda sahne alan oyuncu Ertan Saban ilk dizi deneyimini 2003 yılında ‘Sultan Makamı’ adlı dizide yaşadı. Makedonya’nın Üsküp kentinde doğan Ertan Saban, Azize, Elveda Rumeli, Mutlu Ol Yeter, gibi birçok dizide yer aldı. İşte ünlü oyuncu Ertan Saban’ın biyografisi…

ERTAN SABAN KİMDİR?

Makedonya Devlet Konservatuvarı, Tiyatro bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye’ye gelerek oyunculuğa başladı. Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları adlı sinema filmlerinde rol aldı. En son Ali Atay’la beraber Mutlu Ol Yeter adlı dizide rol almaktaydı. Sanatçı şu anda Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Gölge karakterini canlandırmaktadır. Saban, 3 Haziran 2016 günü oyuncu Ebru Özkan’la evlendi.

OYNADIĞI DİZİLER



Sultan Makamı (2003)

Savcının Karısı (2005)

Azize (2004)

Sağır Oda (2006-2007)

Elveda Rumeli (2007-2008)

Kılıç Günü (2010)

Karakol (2011)

Bir Kadın Tanıdım (2011)

Sakarya-Fırat (2012-2013)

Görüş Günü Kadınları (2013)

Hatasız Kul Olmaz (2014-2015)

Mutlu Ol Yeter (2015)

Kurtlar Vadisi Pusu (2015-2016) [2]

Mehmed: Bir Cihan Fatihi (2018)

Avlu (2019-)

Gel Dese Aşk (2020-)

OYNADIĞI FİLMLER

Kako los son (2003)

Kako ubiv svetec (2004)

Kontakt (2005)

The Net (2006)

Gölgesizler (2008)

Başka Semtin Çocukları (2008)

Hayde Bre (2010)

Balkan Is Not Dead (2012)

Benimle Oynar mısın? (2013)

Limonata (2015)

Çiçero (2019)

ÖDÜLLER

“Başka Semtin Çocukları (2008)” filmiyle 4. Kaunos Altın Aslan Film Festivalinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü almıştır.