Ertan Saban kimdir? Ertan Saban nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Gel Dese Aşk dizisinde Barlas karakterini canlandıran Ertan Saban hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ertan Saban kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ERTAN SABAN KİMDİR?

Ertan Saban, 4 Aralık 1977 tarihinde Üsküp Makedonya'da dünyaya gelmiştir. Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda sahneye çıkan Ertan Saban; Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları, Mutlu Ol Yeter, Hatasız Kul Olmaz, Limonata, Avlu ve Çiçero gibi yapımlarda rol almıştır.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ebru Özkan ile evlenen Ertan Saban'ın Biricik isminde bir kızı bulunmaktadır.

Şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Gel Dese Aşk dizisinde Barlas karakterine hayat veren Ertan Saban, 1.85 metre boyunda, 82 kilo ve Yay burcudur.

Ödülleri:

2008 – 4. Kaunos Altın Aslan Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü – Başka Semtin Çocukları

Ertan Saban'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Gel Dese Aşk (Barlas) (TV Dizisi)

2019 – Çiçero (Wellington) (Sinema Filmi)

2019 – Avlu (Oğuz) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed: Bir Cihan Padişahı (İmparator Konstantinos) (TV Dizisi)

2015-2016 – Kurtlar Vadisi Pusu (Gölge) (TV Dizisi)

2015 – Mutlu Ol Yeter (Babür) (TV Dizisi)

2015 – Limonata (Sakıp) (Sinema Filmi)

2014 – Büyük Sürgün Kafkasya (Ömer) (TV Dizisi)

2014-2015 – Hatasız Kul Olmaz (Ferit) (TV Dizisi)

2013 – Görüş Günü Kadınları (Hayalet Ertan) (TV Dizisi)

2013 – Benimle Oynar mısın? (Sinema Filmi)

2012-2013 – Sakarya Fırat (Teo) (TV Dizisi)

2012 – Balkan Is Not Dead (Mustafa Kemal) (Sinema Filmi)

2011 – Bir Kadın Tanıdım (Umut) (TV Dizisi)

2011 – Karakol (Komiser Reşat) (TV Dizisi)

2010 – Hayda Bre (Osman) (Sinema Filmi)

2010 – Kılıç Günü (Savaş) (TV Dizisi)

2008 – Başka Semtin Çocukları (Gürdal) (Sinema Filmi)

2008 – Gölgesizler (Cennet'in Oğlu) (Sinema Filmi)

2007-2008 – Elveda Rumeli (Aleksi) (TV Dizisi)

2006-2007 – Sağır Oda (Nogayhan) (TV Dizisi)

2006 – The Net (Sinema Filmi)

2005 – Savcının Karısı (Dursun) (TV Dizisi)

2005 – Kontakt (Sinema Filmi)

2004 – Azize (Levent) (TV Dizisi)

2004 – Kako Ubiv Svetec (Bojan) (Sinema Filmi)

2003 – Kako Los Son (Ivan) (Sinema Filmi)

2003 – Sultan Makamı (Palyaço Refik) (TV Dizisi)