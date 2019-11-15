Ertan Saban’ın görüntülediği kadının ismi belli oldu

Evli ve bir çocuk babası oyuncu Ertan Saban'ın önceki gece görüntülendiği sarışın kadının isminin Gülseren Aydın olduğu öğrenildi.

Oyuncu Ertan Saban, önceki gece Cihangir’de bulunan bir mekanda sarışın bir kadınla samimi bir şekilde görüntülenmişti. Mekan çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Saban, aşk iddialarıyla ilgili “Saçma sapan hareketler yapmayın, ben evli bir insanım ve çocuğum var. Öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına?” demişti.

Gel Konuşalım programındaki habere göre Saban’ın görüntülendiği kadının kimliği belli oldu. Gülseren Aydın ismindeki kadının da oyuncu olduğu ortaya çıktı. Aydın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve aşk iddialarını yalanladı. Ancak kısa bir süre sonra bu paylaşımı sildi.

Saban, oyuncu Ebru Özkan ile evli ve bir çocuğu var.