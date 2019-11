Esen Hünal kimdir? Esen Hünal nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan The Taste Türkiye adlı programda jüri üyeliği yapan Esen Hünal hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Esen Hünal kimdir? İşte Esen Hünal ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik…

ESEN HÜNAL KİMDİR?

Türkiye'nin en ünlü şeflerinden biri olan Teoman Hünal'ın kızı olan Esen Hünal, 1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İtalyan Lisesi’ni bitirdikten sonra Londra’daki Leiths School of Food and Wine’da aşçılık ve restoran yönetimi eğitimi aldı. Ardından, Londra’da Babylon Roof Garden ve Racine gibi restoranlarda çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndü ve 2008 yılında La Brise Brasserie’yi kurup işletmenin yöneticiliğini ve şef aşçılığını üstlendi. Esen Hünal bu sürece paralel olarak aile işleri olan The North Shield Pub zincirinin genel koordinasyonu ve yönetiminde görev almaya devam ediyor.

İki çocuk annesi olan Esen Hünal, Mehmet Yasin ile birlikte üç sene boyunca Ramazan Lezzetleri adlı programı yaptı.

Kendi Youtube ve Instagram hesapları üzerinden pek çok yemek tarifi paylaşan Esen Hünal, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan The Taste Türkiye adlı programda jüri üyeliği yapmaktadır.