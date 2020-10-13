Eser ve Berfu Yenenler çiftinin yeni çocuk heyecanı

Oyuncu Eser Yenenler, 2019 yılında hayatını Berfu Yenenler ile birleştirmişti. Kuzey adından bir oğulları olan çiftin, yeni bir çocuk beklediği ortaya çıktı.

Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından ikinci çocuğuna hamile olduğunu takipçileriyle paylaştı. Berfu Yenenler güzel haberi şöyle paylaştı;

“Eveeeet artık güzel haberi size de verme vaktimiz geldi. Kuzey’e kardeş geliyor.”

ESER YENENLER KİMDİR?

Eser Yenenler, “Çok Güzel Hareketler Bunlar”ın yazarı ve en yetenekli oyuncularından biri, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa'da doğdu. 11 yaşında tiyatroya başlayan Eser Yenenler, ilk ve orta okulu Bursa'da okudu, Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi'nde bitirdi. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Eser Yenenler’in 2 ablası olup babası 6 yaşındayken vefat etti.

Eser Yenenler, her sene “Çakırkeyf” adlı rock grubuyla lisenin mezuniyet törenine katılmaktadır. Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) Mutfak'ta yer aldı. (Devamı için tıklayınız…)

BERFU YENENLER KİMDİR?

Berfu Yıldız Yenenler, 1995 yılında Kocaeli İzmit’te dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği’nden mezundur. Adını ilk kez 2015 yılında ailesinin desteğiyle katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile duyurmuştur. Yine aynı yıl Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil eden Berfu Yıldız Yenenler, Eser Yenenler ile yaşadığı ilişki ve sonrasında evliliği ile uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. (Devamı için tıklayınız…)