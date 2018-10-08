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‘Eser Yenenler ayrıldı’ haberlerine esprili yanıt!
‘Eser Yenenler ayrıldı’ haberlerine esprili yanıt!
Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’la birlikte yaptığı '3 Adam' programıyla ses getiren Eser Yenenler'in yoluna tek başına devam etme kararı aldığı haberi, magazin sitelerine bomba gibi düşmüş ve büyük merak uyandırmıştı.
Magazin 8 Ekim 2018 - 13:08

Haberi okuyanlar İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ikilisinin Yol Arkadaşım 2 filmi ile iyice perçinlenen dostluklarını ve iş ilişkilerini sürdürürken Eser Yenenler’in geri planda kaldığını ve bu yüzden de başarılı ismin böyle bir karar aldığını düşünmüştü. Ancak haberlerin hemen ertesinde Eser Yenenler’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım işin aslının böyle olmadığını gösterdi. Yenenler, insta hikaye kısmından yaptığı paylaşımla haberlerin doğru olmadığı imasında bulunurken Oğuzhan Koç da hesabından yaptığı paylaşımla haberlerin doğruyu yansıtmadığını söyledi. İşte o paylaşımlar:

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