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Eser Yenenler coronayı yendi
Eser Yenenler coronayı yendi
Geçen haftalarda corona virüsüne yakalanan oyuncu Eser Yenenler, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Virüsü yenen oyuncu, 14 gündür ayrı kaldığı ailesine kavuştu.
Magazin 5 Kasım 2020 - 08:51

Son yapılan corona testinin negatif çıktığını duyuran oyuncu Eser Yenenler, “Bu zor dönemde gündemi meşgul etmek istemedim ancak çok fazla soran oluyor. Son yapılan testim negatif çıktı. Atlattık çok şükür. Herkese sağlıklı günler dilerim. Lütfen sizler de dikkat edin” mesajını paylaştı.

“EVE DÖNDÜK BİRLİKTEYİZ”

Eşinin testinin pozitif çıkmasından sonra oğlu Kuzey ile İzmit’e babasının evine giden Berfu Yenenler de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

* Bu zor dönemde gündemi meşgul etmemek için bizimle ilgili bir paylaşım yapmamayı tercih ettik ama sorularınızı da yanıtsız bırakmak istemiyoruz.

* Çok şükür ailecek hastalık dönemini geride bıraktık. Eser’in son testi negatif çıktı. 14 günlük karantina süreci bitti. Benim testim de negatif Kuzey de çok iyi çok şükür.

* Eser’in testinin negatif çıkmasıyla eve döndük ve birlikteyiz. Yine de hâlâ dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz ve bir süre daha karantinada kalmaya devam edeceğiz. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz.

Eser Yenenler’in paylaşımı.

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Son güncelleme: 09:05 - 05.11.2020
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