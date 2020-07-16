Eser Yenenler diyete başladı, ilk hafta 3 kilo verdi

Ünlü sunucu ve komedyen Eser Yenenler kilo vermek için harekete geçti. Kendisine yıllardır yapılan ‘şişman' şakalarından sıkıldığını söyleyen Yenenler, 90 gün sürecek bir diyete başladı.

Bu sürede 28 kilo vermeyi hedefleyen Eser Yenenler, şunları söyledi: “Bu kilo işini kapatıyorum. Çok önceden alınmış bir kararla hayırlısıyla kilo derdinden kurtuluyoruz. Spor hocamızla anlaştık, diyetimiz de belli. Çocuk büyüdü, evlendik, evimiz güzel oldu, stres bitti. Artık konstantre bir şekilde bu işi halledeceğimiz döneme geldik. Düğünümde hayatımdaki en şişman halimdeydim. Şu an bile ondan daha zayıfım ama şu an bile kilom çok. Diyetimin ilk haftası bitti. Başlangıç kilom 137.9. Hedefimiz 110 kilo olmak. 1 Temmuz'da diyete başladım, 1 Ekim'de bitecek. Daha sonra hedef iki haneli kilolara düşmek.



‘KIRICI ANLAR YAŞIYORUM’

Ünlü sunucu çektiği videoda kilosu ile dalga geçmeyi de ihmal etmedi: “Kilo vermek zorundayım çünkü çok kırıcı anlar yaşıyorum. ‘Kırıcı' derken gerçek anlamda kırıcı… Oturmaya çalışırken koltuğu kırdım. Eşim bu kez diyette bana çok destek oluyor. Kuzey ile yürüyüş yapıyoruz. Artık zayıflamamız lazım. Bu kilo meselesiyle en çok eşim uğraşıyor çünkü ben yıllarca ‘şişman' linci yemeye alıştım ama benimle birlikte o da linç yiyor. “Herkes ‘şişko' diyor, artık alınmaya başladım. Bütün yorumlar gerçekten çok kırıcı olmaya başladı son dönemde.”