Eser Yenenler eşi ile nasıl tanıştığını anlattı: Bana DM’den yürüdü

Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler nasıl tanıştığını anlattı. Berfu Hanım, ünlü komedyeni ilk olarak Instagram'dan kendisinin takip ettiğini ve 7 ay boyunca görüşmeden mesajlaştıklarını anlattı.

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti geçtiğimiz yıl 9 Haziran’da dünyaevine girmişti. Çiftin bu evlilikten Kuzey isminde bir oğlu oldu. Çift, YouTube kanalında nasıl tanıştıklarını anlattı. Berfu Yenenler ilk adımı kendisinin attığını belirterek, “Ben Eser'i Instagram'dan takip ettim. O da beni takip etmeye başladı. Uzun süre Eser'den mesaj bekledim, o da atmadı. İlk mesajı ben attım. Konuşmaya başladık, yedi ay boyunca hiç görüşmedik ama her gün mesajlaşıyorduk” dedi.

‘BERFU BANA DM’DEN YÜRÜDÜ’

Eser Yenenler ise esprili bir dil ile eşinin kendisine DM’den yürüdüğünü söyleyerek, “Miss Turkey falan yazıyor araştırdım baktım öyle biri var ondan sonra ikna oldum. Berfu ile hiç görüşmedik, çünkü dertli bir dönemdi. Hiç tanımadığın biriyle dertleşmek iyi gelir bazen. O anlatıyor, ben anlatıyorum dert ortağı gibi olmuştuk. Görüşünce büyü bozulacak gibi geliyordu. O yüzden uzun süre buluşmadık” diye konuştu.



‘İLK SARILIŞTA AŞK VARSA EĞER O BİZİZ’

Çift, üç kez buluşmaya niyetlendiklerini ancak bu planın gerçekleşmediğini söyledi. Berfu Hanım ardından Eser Yenenler’in oyununu izlemeye gittiğini söyledi. Eser Yenenler ise eşinin oyunu izlemeye geldiğini kendisine yardımcısının ilettiğini belirterek, “Görsem tanımayabilirdim, çünkü fotoğraflardan değişikti. O dönemki fotoğrafları da biraz değişikti. Arkadaşım ‘oyunu sağdaki kıza doğru oyna' deyince o yöne doğru yöneldim” dedi.

Eser Yenenler, oyunun ardından eşinin kulise geldiğini söyleyerek, “Kulise geldi. Birbirimize sarıldık, hani ilk görüşte değil ama ilk sarılışta bir aşk varsa eğer o biziz. Sarılınca ‘Tamam budur. Evlilik, çocuk falan' hissine kapıldım. Bizim hikayemiz bu şekilde başladı” diye konuştu.