Eser Yenenler hedefini belirledi: 15 kilo daha vermek

Spor ve diyet programıyla 90 günde zayıflama kararı alan Eser Yenenler, verdiği kilolarla dikkat çekti. Şimdiye kadar 15 kilo verdiğini belirten Yenenler, hedefinin 15 kilo daha vermek olduğunu söyledi: “Bugün diyet günümdü. Yemekte börülce, pilaki, salata, peynir, domates vardı. Hedefte bir 15 kilo daha vermek var. Çok kilo almışım. İki aydır aşırı diyet yapıyorum. Hafif normalime döndüm. Şimdi kilo vermeye başlayacağım. 15 verdim 15 kilo daha vermeyi düşünüyorum.”

Ünlü oyuncu, ameliyat ile kilo vermeyi düşünüp düşünmedikleri şeklindeki soruya, “Ameliyat olmayı düşündüm. Sonra kendine son bir şans vermeyi denedim. Eşimle ameliyat meselesine aklım yatmadı. ‘Böyle yapabiliriz' dedik, inandık” diye yanıt verdi.

Berfu Yenenler ise bu süreçte eşine destek çıktığını ve azmine hayran kaldığını belirtti. Berfu Hanım “Çok iradeli azimli, Başaracağına inanıyorum” diye konuştu.

Üzerindeki tişörtün bolluğu dikkat çeken Eser Yenenler, “Tişört bol olmuş, eski mi?” sorusuna “Bana böyle sorularla gelin. Bugün ben de aynada fark ettim. Verdiğim kilo bu gerçekten” şeklinde karşılık verdi.

“OĞUZHAN’I KARANTİNADA TUTACAĞIM”

Pandemi sürecini şehir hayatından uzak, orman içinde bir evde eşi ve oğlu ile birlikte geçiren Eser Yenenler, şunları söyledi: “İlk defa yemek yemek için evden çıktım. Hep evdeyiz. İkinci dalga meselesinden de tırsıyoruz. O yüzden önlemlerimizi aldık. Çocuk daha küçük. O yüzden hiçbir riske girmek istemiyoruz.” Yakın dostları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un pandemiye rağmen Çeşme'de tatilde olduğunun hatırlatılması üzerine “Onlar orada çok dikkatli davranıyorlar. Önlemlerini aldıklarını söylüyorlar. Yoksa görüşmeyiz. Oğuzhan dönmüş galiba ama 14 gün görüşmeyi planlamıyorum. Onu karantinada tutacağım. Kimseyle de görüşmedik. Yabani olduk, korkuyoruz. Herkes tatilde bizim de canımız çekiyor” diye konuştu

Eser Yenenler, şehirden uzak orman evindeki evinde vaktini spor yaparak ve oğlu ile ilgilenerek geçirdiğini ifade etti ve şunları söyledi: “Çocukla muhabbete başladım. Şu an tam böyle kıvamında. Şuurlu bir şekilde henüz anne baba demedi. Bir ara anniii dedi.”

“O SES TÜRKİYE VARKEN BAŞLAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Beyazıt Öztürk'ün fenomen programı “Beyaz Show”un, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8 ekranlarında yeniden başlayacağı iddia edilmişti. TV 8 de program yapan Eser Yenenler, bunun hatırlatılması üzerine sevinçle karşıladığı söyledi. Yenenler, “Başlarsa çok güzel olur. Beraber yaparız. İnşallah başlar ama O Ses Türkiye varken başlayacağını düşünmüyorum. Ocak'tan sonra yapar ve müthiş olur diye düşünüyorum. Tatlı rekabet, paslaşma da olur” sözlerine yer verdi.

Evlerine gitmek üzere araçlarına binen çiftin, sol aynasının bantla yapıştırılması gazetecilerin gözünden kaçmadı. Berfu Yenenler, aynayı soran gazetecilere, “Araç park halindeyken bisiklet çarptı.” açıklamasını yaptı.