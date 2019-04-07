Eser Yenenler ve Berfu Yıldız nişanlandı
Evlilik teklifini gerçekleştirdiği yüzük üzerinden hakkında çok sayıda haber yapılan Eser Yenenler, geride bıraktığımız gün 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli Berfu Yıldız ile nişanlandı.
Aile arasında yapılan kız isteme töreni sonrasında nişanlanan Yenenler bu özel anları sosyal medyadan ‘Kızımızı aldık’ notuyla duyurdu.
9 Haziran’da Kilyos’ta gerçekleşecek düğün öncesi gerçekleştirilen bu nişanla ilgili kareleri Yenenler’in yakın arkadaşı İbrahim Büyükak da hesabından paylaştı.