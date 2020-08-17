Eser Yenenler: Zayıflayınca komediyi bırakacağım

Hayatına dair önemli bir karar veren ve sıkı bir diyete giren oyuncu Eser Yenenler, bu süre zarfında neler yaptığına dair sevenlerini bilgilendirmek adına videolar çekmeye başladı. Açtığı Youtube hesabı üzerinden zayıflama sürecine dair paylaşımlarda bulunan Yenenler, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru cevap yaptı.

İstanbul’un keşmekeşinden kurtulmak adına orman içerisinde bir yaşantıya başlayan Eser Yenenler, aynı zamanda ev değişikliği sonrasında hayatında bir değişikliğe daha gitme kararı aldı ve kilo vermek adına yoğun bir tempoya girdi.

Sosyal medya hesabından bu süreçle ilgili paylaşımlarda bulunan Yenenler, sürecin nasıl gittiğini merak eden takipçileriyle Instagram hesabı üzerinden bir soru cevap etkinliği de gerçekleştirdi.

Herhangi bir cerrahi müdahale olmadan kilo vermek isteyen ve bunun için uğraş veren Yenenler kendisine yöneltilen soruları büyük bir içtenlikle yanıtladı.

Çoğunlukla kendisine yöneltilmiş esprili soruları paylaşan Yenenler, “Zayıflayınca komikliğin de gitmez değil mi?” şeklindeki bir soruya “Zayıflayınca komediyi bırakacağım” şeklinde esprili bir yanıt verdi.