‘Eşi evden attı, perişan halde’ denmişti… Meltem Miraloğlu ortaya çıktı

‘Hayat Devam Ediyor’ isimli dizide ‘Çocuk Gelin’ rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, 2018 yılında ABD’ye yerleşmiş, bir süre sonra da burada tanıştığı 82 yaşındaki Patrick ile evlenmişti.

Geçen günlerde Miraloğlu hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Oyuncunun, Green Card (Yeşil Kart) almak için Patrick ile evlendiği ve bunu öğrenen eşinin de Miraloğlu’nu evden attığı öne sürülmüştü.

Soğuk ve karlı kış günlerinde bir sırt çantası ile sokaklarda yaşadığı konuşulan Meltem Miraloğlu, suskunluğunu bozdu.

Instagram hesabından babasının vefat ettiğini duyuran Miraloğlu, “Neden sessizlik? Çünkü daha yeni babam öldü. 54 yaşındaydı” mesajını paylaştı.

Oyuncu daha sonra bu fotoğrafı “Dünyama hoş geldiniz” notuyla paylaştı.

“İŞ TEKLİFİ GELMEDİ”

Patrick ile evlenmesinden sonra adını ‘Grady’ olarak değiştiren Meltem Miraloğlu, “Kendine neden böyle bir kötülüğü yaptın?” diye soran takipçisine, “Türkiye’de yıllardır iş gelmediği için Amerika’ya geldim. Sevgi ve saygılarımla” demişti.

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