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Eşinden Buğra Gülsoy’a doğum gününe özel mesaj

Oyuncu Buğra Gülsoy'a eşi Nilüfer Gürbüz'den doğum günü mesajı! Gülsoy'un oğlu Cem ile yer aldığı fotoğrafına yazdığı not ile dikkat çeken Gürbüz'ün doğum günü paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Güncellenme: 14:32, 23/02/2021
Hayat HaberleriMagazin
Eşinden Buğra Gülsoy’a doğum gününe özel mesaj

‘Uyanış:Büyük Selçuklu’da ‘Sultan Melikşah’ı canlandıran Buğra Gülsoy’a eşi Nilüfer Gürbüz’den doğum günü için özel bir paylaşım geldi. Gürbüz, Instagram hesabından eşi Buğra Gülsoy’un doğum gününü kutladı.

“UMARIM CEM DE SENİN KADAR…”

Ünlü oyuncunun oğlu Cem ile bir atın üzerinde yer aldığı fotoğrafı yayınlayan Gürbüz, “İyi ki doğdun. Umarım Cem de senin kadar dürüst, çalışkan, azimli, disiplinli, saygılı bir insan olur” notunu düştü.

BUĞRA GÜLSOY DA SAYFASINDA PAYLAŞTI

Buğra Gülsoy da eşinin gönderisine kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncu, kendi Instagram story’sinden eşinin paylaştığı fotoğrafı Nilüfer Gürbüz etiketi ve kalp emojisi ile takipçilerine sundu.

Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz Eylül 2018’de nikah masasına oturmuştu. Çiftin oğlu Cem, 2019’da dünyaya gelmişti.

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Yayınlanma Tarihi:14:22,