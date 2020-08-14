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Eşinin yeni klibinde ortaya çıktı! Chrissy Teigen’den üçüncü çocuk müjdesi
Eşinin yeni klibinde ortaya çıktı! Chrissy Teigen’den üçüncü çocuk müjdesi
Chrissy Teigen ve John Legend çiftinden hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Teigen'in üçüncü çocuğuna hamile olduğu, Legend'ın yeni klibinde ilk kez ortaya çıktı.
Sozcu.com.tr
Magazin 14 Ağustos 2020 - 09:28

ABD’li model Chrissy Teigen ve ünlü şarkıcı eşi John Legend, ailelerini genişletmeye hazırlanıyor. 41 yaşındaki Legend, dün eşi ve çocuklarıyla birlikte oynadığı Wild klibini yayınladı.

Klibi merakla bekleyen Teigen ve Legend hayranları büyük bir sürprizle karşılaştı. Videonun bir bölümünde Legend, Teigen’e sarılırken, ünlü modelin büyümüş karnı dikkat çekiyor.

Chrissy Teigen ve John Legend.

Teigen, üçüncü kez hamile olduğu anlaşılan görüntünün ardından, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bunu doğruladı.

Çift çocukları Luna ve Miles ile birlikte.

2013’te evlenen çiftin 4 yaşında Luna adlı kızları ve 2 yaşında Miles adlı bir oğulları bulunuyor. Çocuk sahibi olmakta sıkıntılar yaşayan çiftin, tüp bebek yöntemini tercih ettiği öğrenilmişti.

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Son güncelleme: 09:31 - 14.08.2020
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