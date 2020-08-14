Eşinin yeni klibinde ortaya çıktı! Chrissy Teigen’den üçüncü çocuk müjdesi

Chrissy Teigen ve John Legend çiftinden hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Teigen'in üçüncü çocuğuna hamile olduğu, Legend'ın yeni klibinde ilk kez ortaya çıktı.

ABD’li model Chrissy Teigen ve ünlü şarkıcı eşi John Legend, ailelerini genişletmeye hazırlanıyor. 41 yaşındaki Legend, dün eşi ve çocuklarıyla birlikte oynadığı Wild klibini yayınladı.

Klibi merakla bekleyen Teigen ve Legend hayranları büyük bir sürprizle karşılaştı. Videonun bir bölümünde Legend, Teigen’e sarılırken, ünlü modelin büyümüş karnı dikkat çekiyor.

Teigen, üçüncü kez hamile olduğu anlaşılan görüntünün ardından, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bunu doğruladı.

2013’te evlenen çiftin 4 yaşında Luna adlı kızları ve 2 yaşında Miles adlı bir oğulları bulunuyor. Çocuk sahibi olmakta sıkıntılar yaşayan çiftin, tüp bebek yöntemini tercih ettiği öğrenilmişti.