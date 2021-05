Eski aşıklar yeniden mi bir araya geliyor?

Bir dönemin fenomen çifti Jennifer Lopez ve Ben Affleck bir araya geldiklerine dair söylentilerle magazin dünyasının gündeminde… 2002 yılında başlayan ve iki yıl süren ilişkileri ile hem hayranlarının hem de magazin basının odağı olan çift, beraber görülmeleriyle beraber “seneler sonra yeniden mi bir araya geliyorlar” sorusunun ortaya çıkmasına neden oldular.

Nisan ayında Alex Rodriguez ile ilişkisini noktalayan Jennifer Lopez, eski aşkı Ben Affleck ile sık sık vakit geçirmeye başladı. 29 Nisan'da aynı aracı kullandıkları ortaya çıkan çiftin, ilişkileri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

ARKADAŞÇA GÖRÜŞÜYORLARDI

2002'de tutkulu bir aşka yelken açan çift, Affleck'in aldattığına dair iddiaların ortaya çıkmasından sonra önce düğün tarihlerini ertelemiş ardından da ayrılma kararı almışlardı.

İlişkileri boyunca hayranları tarafından Bennifer olarak anılan çift, Affleck'in Jennifer Lopez'in klibinde yer almasıyla ve Jennifer Lopez'in This Is Me… Then albümünden sonra aşklarını tüm dünya ile paylaşmışlardı.

Ocak 2004'te ayrılan çiftin yakınları, ayrılıklarından bu yana arkadaşça zaman zaman görüştüklerini söylese de Lopez'in Rodriguez ile ayrılığından sonra bu görüşmelerin sıklaşması ilişki söylentilerine neden oldu.

