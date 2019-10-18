Eski dadı itiraf etti: “Karısının ölmesini istiyordu”

Avengers filminde Hawkeye'yı canlandıran ünlü oyuncu Jeremy Renner'ın eski eşiyle çocuğunun velayet davası sürüyor. Renner'ın eski eşini silahla tehdit ettiği ve intihar etmek istediğine dair iddialar mahkemeye damga vurdu.

Son günlerde hakkında çıkan haberlerle sevenlerini şaşırtan Jeremy Renner’ın başı bu kez de kızının eski dadısıyla dertte.

Sonni Pacheco, önceki gün mahkemeye sunduğu belgelerde eski eşi Renner’ın kendisini ölümle tehdit ettiğini açıklamıştı. Pacheco, mahkemeye sunduğu belgelerde Renner’ın kendisine “Artık seninle başa çıkamıyorum, önce seni sonra da kendimi öldüreceğim, kızım Ava sen ve ben olmadan daha iyi olacak” söylediği iddia edildi.

DADI, İDDİALARI DOĞRULADI

Son olarak kızı Ava’nın eski dadısı Naomi Moore, Jeremy Renner’ın karısı Pacheco’nun ölmesini dilediğini söyledi. Moore, sohbetlerinin genel olarak Renner’ın eski eşi Sonni Pacheco hakkındaki şikayetleri olduğunu söyledi. Moore, Renner’ın eski eşi için ona dayanamadığını ve onun ölmesini dilediğini açıklayarak, çiftin arasında yaşanan sorunların son derece ciddi olduğunu dile getirdi.

Pacheco, eski eşi Renner’ın geçtiğimiz Kasım ayında alkol ve uyuşturucu alarak, evine geldiğini, kızları Ava’nın yatak odasında uyurken kendisinin ağzına silah dayadığını, ardından da tavana ateş ettiğini de sözlerini ekledi.

People dergisine konuşan 48 yaşındaki Renner’ın avukatı ise suçlamaların tek taraflı olduğunu söyledi.