Eski dostlardan filtresiz selfie: Drew Barrymore ve Cameron Diaz’a beğeni yağdı

Drew Barrymore Instagram'da, yakın arkadaşlarından Cameron Diaz ile filtresiz bir selfie yayınladı. Barrymore'un fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sozcu.com.tr

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Bir zamanlar Hollywood’un en ünlü isimleri arasında yer alan ve birlikte de sık sık kamera karşısına geçen ikili özel hayatlarında hâlâ görüşmeye devam ediyorlar.

Drew Barrymore, Instagram’da yakın arkadaşı Cameron Diaz ile bir fotoğrafını yayınlayarak geçmişi andı. Fotoğraf Instagram’da 1,5 milyondan fazla beğeni ve birçok yorum aldı.

Fotoğrafın filtresiz olması hayranlardan ayrı bir beğeni aldı.

Bir kullanıcı; “İkinizin de zarafetle yaşlandığını görmek müthiş” diye yazarken, bir diğeri de “En sevdiğim Hollywood ünlülerinin böyle zarif ve güzel yaşlandığını görmeyi seviyorum” dedi.

Diğer yıldızlar da yorumlarda Barrymore ve Diaz’a beğenilerini sundular. Kristen Bell ve tasarımcı Justina Blakeney gibi pek çok isim iki yakın arkadaş için yorumlar yaptılar.

Diaz, Barrymore’un adını taşıyan talk show’unda birkaç kez yer aldı. İkili, 2000 yılında Charlie’s Angels’tabirlikte rol almıştı, ancak Barrymore bu yılın başlarında arkadaşlıklarının, çok daha önceye dayandığını açıkladı: “Ben 14, o 16 yaşındayken tanıştık. Bir kafede çalışıyordum ve o küçük bir modeldi. O hâlâ benim en iyi arkadaşım. Doğum, yaşam, ölüm, evlilik, boşanma, inişler ve çıkışlar, iş, erkek arkadaşlar, arkadaşlar, seyahat… Birlikte yapmadığımız hiçbir şey yok” dedi.

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