Eski eşi Onur Saylak’ın baba olacağını öğrenen Tuba Büyüküstün’dan flaş paylaşım

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, Onur Saylak'ın 3. kez baba olacağının öğrenildiği günde Instagram'da kızları ile göründüğü bir paylaşım yaptı.

Başarılı yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile Tuba Büyüküstün, 2011 yılında ‘Gönülçelen’ dizisinde birlikte rol almıştı. İkili daha sonra hayatlarını birleştirmişti. Bu evlilikten Toprak ve Maya adında ikiz kızları dünyaya gelmişti.

Çift, bundan 3 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. Tuba Büyüküstün, işletmeci Umut Evirgen’le sevgili olurken, Onur Saylak ise menajer Gözde Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı.

‘EN İYİ DOSTLARIM’

Onur Saylak’ın 3. kez baba olmaya hazırlandığı, sevgilisinin 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bu bilginin öğrenilmesinin ardından Tuba Büyüküstün, kızları Toprak ve Maya ile bir arada bulunduğu göründüğü videoyu Instagram hesabından paylaştı. Bu paylaşıma ise “En iyi dostlarım, sırdaşlarım, arkadaşlarım… Ve günlerden bir gün biz yine sarmaş dolaş dolaşırken… ” notunu düştü.

HER ZAMAN DOĞALLIKTAN YANA

Corona virüs salgınından dolayı evinde kızları Maya ve Toprak’la zaman geçiren Büyüküstün, önceki gün de sosyal medya hesabından yaptığı yayında her zaman doğallıktan yana olduğunu belirterek, estetik ile ilgili şöyle demişti: “Ben zaten iğneden de korkarım. Son dönemde herkes birbirine benzemeye başladı.”