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Eski eşine ‘Şeytan görsün yüzünü’ diyen Sertar Ortaç’a Chloe’den yanıt

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'la ilgili merak edilenlere yanıt vermişti. Ortaç, "Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna, "Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" şeklinde konuşmuştu. Chloe Loughnan bu açıklamaların ardından sessizliğini bozdu.

Güncellenme: 09:21, 27/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
Eski eşine ‘Şeytan görsün yüzünü’ diyen Sertar Ortaç’a Chloe’den yanıt

Serdar Ortaç, maddi sıkıntıları nedeniyle 2019’da boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan’a nafaka borcunun tamamını ödeyememişti. Chloe de popçunun evine haciz göndermişti.

Önceki akşam Şile’de konser veren Serdar Ortaç, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şarkıcıya 2019’da boşandığı eşi İrlandalı model Chloe Loughnan’la ilgili sorular yöneltildi. Ortaç, “Chloe Loughnan’la evliliğinizden çocuk sahibi olamadığınız için bir burukluk var mı içinizde?” sorusuna sert yanıt verdi: “Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim.”

“EVİME HACİZ GETİRDİ”

Chloe Loughnan’a bugüne dek 700 bin lira nafaka ödediğini söyleyen Serdar Ortaç, tepkili konuştu: “Buna rağmen dava açtı, evime haciz getirdi. Neredeyse çay kaşıklarımı bile alacaklar. İşin enteresanı, avukatını onunla ben tanıştırdım. Tanıştırdığım avukat şimdi benimle uğraşıyor. Evlendikten sonra boşanınca erkeğin anası ağlıyor. Kadına borcu bitmiyor. 50 yıl sonra evlilik müessesesi kalkar, öyle hissediyorum.”

“HİKAYENİN İKİ YÜZÜ VAR”

Futbolcu Andy O’Connell ile aşk yaşayan modelin eski eşine ne yanıt vereceği ise merak konusu olmuştu. Instagram hesabından Ortaç’ın sözlerine yanıt veren Loughnan, “Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken sessiz ve saygılı kaldım. Her hikayenin iki yüzü vardır. Benim tarafımı bilseydiniz yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür” paylaşımını yaptı.

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Yayınlanma Tarihi:09:09,