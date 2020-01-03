Eski eşten Uğur Akkuş’a 100 bin dolarlık dava

İstanbul Aile Mahkemesi’ne dilekçe veren Gonca Sağlam, “Uğur Akkuş boşandıktan sonra basına verdiği röportajda, ‘Yuvanızı Ebru Şallı mı yıktı?’ sorusuna, ‘Yuva yoktu ki yıkılsın. Biz 2014'te ayrıldık. Psikolojik sorunları olan eşim tedavi görüyor, ciddi ilaçlar kullanıyordu. Ona destek oldum, ama olmadı. O zaman ayrıldık’ diyerek şahsımı rencide edici açıklamalar yapmıştır” dedi.



BOŞANMA PROTOKOLÜNÜ İHLAL ETTİ

Dava dilekçesinde, Uğur Akkuş’un söz konusu açıklamayla boşanma protokolüne aykırı davrandığı belirtilerek, şöyle denildi; “Dava sürecinde asıl mağdur olan Gonca Sağlam'ın kendisidir. Gonca Sağlam, çocuklarının tüm bakım ve ihtiyaçlarını karşılarken, bir de cezai şartın ihlal edilmesi ve iftiralarda bulunması, onu daha da küçük düşürmekte ve hayatını zorlaştırmaktadır. Uğur Akkuş cezai şartı ödemekle yükümlüdür. Protokolü ihlal eden Uğur Akkuş'un 100 bin dolar olan cezai şartı ödemesine karar verilmesini istiyoruz”