Eski Köye Yeni Adet filminin konusu ne? Eski Köye Yeni Adet nerede çekildi, oyuncuları kim?

Eski Köye Yeni Adet filminin konusu ne? Eski Köye Yeni Adet nerede çekildi, oyuncuları kim?

Son dönemin dikkat çeken filmlerinden biri olan Eski Köye Yeni Adet, bu akşam Türk televizyon izleyicisi ile buluşuluyor. 1990’larda geçen hikayesi ile güldürmeyi amaçlayan Eski Köye Yeni Adet filminin konusu merak ediliyor. Peki, Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi? Eski Köye Yeni Adet konusu ne, oyuncuları kim? İşte detaylar…

Yönetmenliğini Gülistan Acet ile Ferit Karahan birlikte yaptığı Eski Köye Yeni Adet filmi 2018 yılında vizyona girmişti. Bu akşam FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşan Eski Köye Yeni Adet filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde…

ESKİ KÖYE YENİ ADET KONUSU

1990’ların sonunda bir köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp, kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bu yanlış anlamayla köyde her şey değişecek, birbirinden komik durumlar yaşanacaktır.



ESKİ KÖYE YENİ ADET NEREDE ÇEKİLDİ

Çekimleri İstanbul’da tamamlanan Eski Köye Yeni Adet filmi çekimlerinin büyük bir bölümünü Assos‘ta gerçekleştirdi.

ESKİ KÖYE YENİ ADET OYUNCULARI

Bülent Emrah Parlak

Burcu Gönder Parlak

Nail Kırmızıgül

Füsun Demirel

Haki Biçici

Gülhan TekiN

Meltem Yılmazkaya

Osman Akça