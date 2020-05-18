Eski Köye Yeni Adet filminin konusu ne? Eski Köye Yeni Adet nerede çekildi, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Gülistan Acet ile Ferit Karahan birlikte yaptığı Eski Köye Yeni Adet filmi 2018 yılında vizyona girmişti. Bu akşam FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşan Eski Köye Yeni Adet filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde…
ESKİ KÖYE YENİ ADET KONUSU
1990’ların sonunda bir köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp, kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bu yanlış anlamayla köyde her şey değişecek, birbirinden komik durumlar yaşanacaktır.
ESKİ KÖYE YENİ ADET NEREDE ÇEKİLDİ
Çekimleri İstanbul’da tamamlanan Eski Köye Yeni Adet filmi çekimlerinin büyük bir bölümünü Assos‘ta gerçekleştirdi.
ESKİ KÖYE YENİ ADET OYUNCULARI
Bülent Emrah Parlak
Burcu Gönder Parlak
Nail Kırmızıgül
Füsun Demirel
Haki Biçici
Gülhan TekiN
Meltem Yılmazkaya
Osman Akça