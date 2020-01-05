Eski Köye Yeni Adet oyuncuları ve konusu: Eski Köye Yeni Adet nerede çekildi?

Eski Köye Yeni Adet filmi bu akşam televizyonda seyircilerle buluşacak. Yöresel komedi unsurları ile izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatacak olan Eski Köye Yeni Adet filmi başrolünde Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder Parlak yer alıyor. Peki Eski Köye Yeni Adet nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncuları...

Eski Köye Yeni Adet filmi sinemanın ardından televizyon ekranında olacak. Dönem filmi olan Eski Köye Yeni Adet 1990'larda geçiyor. İşte film hakkında merak edilenler…

ESKİ KÖYE YENİ ADET KONUSU

1990’ların sonunda bir köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp, kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bu yanlış anlamayla köyde her şey değişecek, birbirinden komik durumlar yaşanacaktır.

ESKİ KÖYE YENİ ADET NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri İstanbul’da tamamlanan Eski Köye Yeni Adet filmi çekimlerinin büyük bir bölümünü Assos‘ta gerçekleştirdi.

ESKİ KÖYE YENİ ADET OYUNCULARI

Jüli Sanat’ın yapımcılığını üstlendiği Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder Parlak’ın başrollerini paylaştığı Eski Köye Yeni Adet’in oyuncu kadrosunda ikiliye Nail Kırmızıgül, Füsun Demirel, Haki Biçici, Gülhan Tekin ve Meltem Yılmazkaya Osman Akça eşlik ediyor.